На БелАЭС застрелился солдат-срочник

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner сегодня поступило сообщение. Якобы на КПП Белорусской атомной электростанции военный, который охраняет объект, пытался застрелиться. Все произошло ближе к вечеру, приехала скорая, рассказали читатели. В Следственном комитете Onliner подтвердили эту информацию. 18-летний солдат служил в в/ч №7434 внутренних войск МВД.

— После 17:00 позвонила родная сестра и сказала, чтобы читал новости. Якобы на КПП застрелился военный, скорая на месте, народ не пускают, — сообщил Onliner читатель.

Эту информацию нам подтвердили еще несколько человек, которые работают на станции. По их словам, солдат-срочник два раза выстрелил в воздух, третий раз — себе в шею.

В настоящее время следователи проводят проверку, изъяты камеры видеонаблюдения.

— Сегодня вечером поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил службу по призыву в войсковой части №7334, — сказали в УСК по Гродненской области.

Сейчас следователи вместе со специалистами осматривают место происшествия, опрашивают сослуживцев погибшего.

— Изъяты камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил в себя из оружия, — сказали в областном УСК.

По данному факту Следственным управлением УСК по Гродненской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

(будет дополнено)

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