ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волонтёрку "Уличной медицины", которая помогала бездомным, осудили на 15 суток

25.01.2021 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

25 января в Октябрьском суде Минска судили волонтеров инициативы "Уличная медицина" Карину Радченко и Татьяну Лобозу.


Основательница проекта Карина Радченко / TUT.by​

Девушек задержали в субботу, 23 января, в Михайловском сквере, когда они оказывали медицинскую помощь бездомным. Как сообщает ТГ-канал "Вясна назірае", волонтёрок задержали вместе с активистами инициативы "Еда вместо бомб", которые бесплатно раздают еду нуждающимся. Вместе с активистами милиционеры задержали и тех, кто пришёл за поддержкой, передает "Еврорадио".

На суде Татьяны Лобозы стало известно, что задержали волонтёрок около 14:00. К тому времени они успели осмотреть около семи-восьми человек. Но свидетель-милиционер решил, что они "участвуют в митинге, так как кормили бездомных, находясь с кастрюлями". При этом он сообщил на суде, что не было никакой символики, не звучали лозунги. Также он заявил, что не видел, чтобы оказывали медицинскую помощь.

Радченко и Лобозу судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП ("Участие в несанкционированном мероприятии"). Судья Елена Живица присудила Карине Радченко 15 суток ареста.

Дело Татьяны Лобозы судья отправила на доработку.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 января в Октябрьском суде Минска судили волонтеров инициативы "Уличная медицина" Карину Радченко и Татьяну Лобозу.
 
Новости дня
Новости разные
 
На БелАЭС застрелился солдат-срочник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by