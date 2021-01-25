Ганапольский: «Сложно не выучить фамилию человека, который сидит у тебя в печенках»

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Российский обозреватель – о Путине и «не его» дворце.





– Он может сколько угодно заявлять, что дворец не его , – пишет на Эхе Москвы Матвей Ганапольский. – Он даже может говорить, что дворцом владеют какие-то частные люди и даже назвать их фамилии, но ему не уйти от двух главных вопросов: почему дворец охраняется ФСО и прочими ФСБ; почему над ним бесполётная зона, а береговую линию вокруг дворца надо огибать.

Он, конечно, отвечать на эти вопросы не будет, а значит «дворец его», даже если он решил потом подарить его стране как Эрмитаж.

И еще есть вопрос для Путина – если бы он посмотрел фильм Навального, то должен бы был ответить на вопрос, почему госструктуры с налогов граждан финансируют это чудовищное строительство.

Конечно, Путину сложно выговорить фамилию Навального, но это теперь и не нужно – Навальный теперь с Путиным до конца его президентства – глядишь, он произносить фамилию Навального и научится. Тем более, что сложно не выучить фамилию человека, который, отныне, сидит у тебя в печёнках.