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В Островце застрелился 18-летний солдат внутренних войск

25.01.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Островце смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщает Следственный комитет Беларуси.

 

В Островце застрелился 18-летний солдат внутренних войск

 

По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск из войсковой части 7434.

Следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия -- проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как военнослужащий выстрелил в себя из оружия.

Следственным управлением УСК по Гродненской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.

 

 

 
 
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В Островце смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщает Следственный комитет Беларуси.  
 
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