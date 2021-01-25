Кира Найтли не будет сниматься в секс-сценах у мужчин-режиссеров

Источник материала: Tut.by

Кира Найтли заявила, что откажется от съемок в секс-сценах, срежисированных мужчинами. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects.





Свою позицию актриса объяснила так:

— Частично из-за тщеславия, но еще и из-за объективации мужчинами. У меня нет абсолютного запрета, но на работу с мужчинами есть, — объяснила решение Найтли.

Она также добавила, что чувствует себя некомфортно на съемках, где одна цель: показать женскую сексуальную привлекательность. Одна из последних секс-сцен с участием Найтли была в исторической драме «Последствия» (2019 г.) . В последнее время актриса использует услуги дублеров для таких съемок.

Ранее она говорила, что и вовсе откажется от съемок в откровенных сценах. Однако сейчас уточнила, что может согласиться, если речь будет идти о проекте про материнство или принятии себя и своего тела. При условии, что такой проект будет снимать женщина.