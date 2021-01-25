Протесты в России могут как спасти режим Лукашенко, так и сильно ударить по нему

Источник материала: UDF



Фото: Алексей Наседкин

«Поддержка режима Лукашенко со стороны Москвы может быть уменьшена»







Фото: euroradio.by

«Ответ на вопрос о влиянии на ситуацию в Беларуси будет зависеть от того, насколько масштабными будут дальнейшие протестные акции в России. Какими будут последствия их проведения для внутриполитической ситуации внутри России», – сказал Казакевич.

«У Кремля будет меньше возможностей и интереса заниматься белорусским вопросом. Поэтому поддержка режима Лукашенко со стороны Москвы может быть уменьшена.



Наверное, это открывает новые возможности для протестного движения в Беларуси», – считает Казакевич.

«Позиция Лукашенко станет ближе и понятнее Кремлю, пережившему уличные выступления», – отметил Казакевич.

«Пока, наверное, об этом говорить преждевременно. Пока эти протесты отличаются от предыдущих прежде всего большой географией: уличные акции состоялись во многих городах. Причем произошло это без какой-либо серьезной подготовки. Но в целом пока не видно, что вышла критическая масса и что протест будет устойчивым. Будем следить за динамикой и развитием политической ситуацией», – сказал Казакевич.

«События в России являются для белорусского режима белой вороной»







Фото: belsat.eu

«Как и недавние события в Вашингтоне я называю их «белой вороной» для белорусского режима. Как известно, существует теория «черного лебедя», когда неожиданные факторы несут неприятности системе и полностью меняют ситуацию не в ее пользу. Таким черным лебедем для режима была, например, Тихановская во время избирательной кампании: это обрушило легитимность и подорвало стабильность системы. События же Вашингтоне и в России являются для режима белой вороной, неожиданным позитивным подарком для белорусских властей», – считает Усов.

«Сейчас основное внимание сконцентрировано на аресте Навального и протестах в России. Это немного отодвигает на задний план происходящее в Беларуси», – отметил Усов.

«Утверждается, что якобы протесты в двух странах инспирированы Западом, поэтому нужно консолидироваться и объединиться против этой угрозы», – сказал Усов.

«Ну и третий момент: протесты в России выгодны белорусским властям тем, что они не подорвали основы российского режима, но тем не менее Москва, погруженная в собственные проблемы, будет оказывать меньшее давление на Лукашенко. События в России в какой-то степени развязывают ему руки в реализации своей политики внутри страны», – полагает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в России могут как спасти режим Лукашенко, так и сильно ударить по нему «Белая ворона» для белорусских властей?

В субботу 23 января во многих городах России прошли несанкционированные властями акции протеста с требованием освободить политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. ФСИН требует заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный, т.к. Навальный не отмечался в ведомстве, пока находился на лечении в Германии.Во время протестов было зщадержано порядка трех с половиной тысяч человек.UDF.BY поинтересовался у экспертов: какое влияние протесты в России окажут на ситуацию в Беларуси?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарии UDF.BY отметил, что однозначно ответить на поставленный вопрос пока нельзя.Если протесты начнут сказываться на внутрироссийской стабильности, то это может иметь для режима Лукашенко отрицательный эффект.Если же протесты в России будут кратковременными, незначительными, то, по мнению политолога, можно ожидать обратного эффекта.Политолог обратил внимание и на другие негативные последствия для белорусского общества протестов в России: возможности альтернативных сил выйти на Кремль, чтобы договорится без Лукашенко, еще более сокращаются.Считает ли эксперт, что протесты 23 января стали заметным явлением во внутриполитической жизни России?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарии UDF.BY отметил, что «события в России выгодны для Лукашенко».Почему политолог придерживается такого мнения? Во-первых, названные события в России и США отвлекают внимание международного сообщества.Во-вторых, пропаганда в Беларуси использует вспыхнувшие в России протесты для консолидации системы.