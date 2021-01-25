Источник материала: Хартия'97

Не сдаваться и не бояться Александр Шмелев

25.01.2021, 21:30

фото: yandex.ru

Протестующих поддерживают все – от водителей автобусов до продавцов в магазинах.

Чуть ли не главное впечатление от увиденного: какую же все-таки чушь несли госпропагандисты и поддавшиеся на их уловки недалекие люди, все эти дни рассказывавшие нам о каких-то "призывах", "манипуляциях", "подготовке" и "координаторах"! Якобы, мол, за этими митингами стоят какие-то могучие "организаторы" с каким-то "планом". Некоторые, наиболее безумные, и вовсе про традиционный "Госдеп" чего-то пытались впаривать...

Если вам нужна иллюстрация к выражению попасть пальцем в небо - вот она. Лучше и не найти!

В реальности единственной проблемой было как раз-таки ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ каких-либо организаторов, координации и плана действий. В результате десятки тысяч людей бесцельно ходили туда-сюда по Тверской, прилегающим переулкам, Манежке и так далее, не понимая куда лучше двигаться и где собираться (да, у нас было общее заранее обозначенное место - Пушкинская - но она очень быстро оказалась заполнена протестующими под завязку с обеих сторон Тверской, и множество подходивших затем людей уже не понимали, куда им деться).

Был бы у нас, к примеру, хотя бы какой-нибудь телеграм-чат, типа белорусской Нехты, или какие-то организаторы, придумавшие заранее несколько планов и по ходу действия координирующие движение людей - насколько было бы легче! Но ничего подобного не было и в помине. Протест оказался чисто стихийным, низовым и горизонтальным (Штаб Навального обозначил тему, время и место, но не более того - тем более их и пересажали всех еще до начала).

С одной стороны, в этом его сила - сколько ни сажай превентивно потенциальных протестующих, всех не пересажаешь, на улицах все равно будут толпы. Но в этом и его слабость - поскольку оказавшиеся на улицах толпы не понимают, чего дальше делать, а опыта низовой мгновенной самоорганизации у нас, к сожалению, сильно меньше, чем у украинцев. Надо в общем подумать, что с этим делать....

Ну, а в остальном - впечатления, скорее, позитивные. Никто не боится, людей на улицах множество, протестующих поддерживают все - от водителей автобусов до продавцов в магазинах, проезжающие машины дружно гудят в знак приветствия, в общественном транспорте все только и говорят о митингах и смотрят видео оттуда, и так далее. В общем надежды на изгнание оккупантов в обозримом будущем все-таки есть, главное не сдаваться и не бояться.

Александр Шмелев, Facebook

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