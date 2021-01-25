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«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве
Источник материала: Хартия'97
«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве
Видеофакт.
По мотивам
Карпенков ничем не отличается от Генриха Мюллера, начальника Гестапо в нацистской Германии.
«Но надеемся, что в отличие от главы тайной полиции, Карпенков будет публично осужден народным трибуналом, а не «исчезнет», - пишет телеграм-канал
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