Источник материала: Хартия'97

«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве 25.01.2021, 21:12

Видеофакт.

По мотивам аудиозаписи , на которой тогда еще действующий глава ГУБОП Карпенков предлагает создать концлагеря для протестующих.

Карпенков ничем не отличается от Генриха Мюллера, начальника Гестапо в нацистской Германии.

«Но надеемся, что в отличие от главы тайной полиции, Карпенков будет публично осужден народным трибуналом, а не «исчезнет», - пишет телеграм-канал «Баста!»

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