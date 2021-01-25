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«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве

25.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве

  • 25.01.2021, 21:12
«Карпенков = Мюллер»: акция у посольства Беларуси в Варшаве

Видеофакт.

По мотивам аудиозаписи, на которой тогда еще действующий глава ГУБОП Карпенков предлагает создать концлагеря для протестующих.

Карпенков ничем не отличается от Генриха Мюллера, начальника Гестапо в нацистской Германии.

«Но надеемся, что в отличие от главы тайной полиции, Карпенков будет публично осужден народным трибуналом, а не «исчезнет», - пишет телеграм-канал «Баста!»

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