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Глава МИД Украины о Навальном: Враг моего врага – мой друг

25.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Украины о Навальном: Враг моего врага – мой друг

  • 25.01.2021, 20:42
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Глава МИД Украины о Навальном: Враг моего врага – мой друг
Акция в поддержку Навального в Киеве
фото: radiosvoboda.org

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, а также осуждает насилие против мирных демонстрантов в России. Позицию ведомства в отношении Навального Кулеба объяснил поговоркой "Враг моего врага – мой друг".

Твит с призывом освободить Навального и задержанных участников акций протеста Кулеба опубликовал ещё 23 января. Свою позицию он разъяснил днём позже, передает svoboda.org.

Навальный, по словам министра, "является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу". При этом, как считает Кулеба, люди вышли 23 января на акции протеста в России не столько за освобождение Навального из-под стражи, сколько "в защиту самих себя".

Фигура Навального вызывает споры в украинском обществе: ряд комментаторов и активистов напоминают о высказываниях российского оппозиционера о Крыме. Осудив аннексию полуострова Россией как нарушение международного права, Навальный в 2014 году не стал положительно отвечать на вопрос о том, следует ли его вернуть Украине, сказав при этом, что Крым не бутерброд, чтобы "возвращать его туда-сюда".

"Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным, с точки зрения интересов Украины", – сказал Кулеба, добавив, что "бутерброд придётся вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии". "Ещё извинения придётся ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе", – сказал украинский министр.

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Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера.
 
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