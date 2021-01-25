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Disney ограничил детям просмотр мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн» и других. И вот почему

25.01.2021 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и другие теперь недоступны к просмотру на детских аккаунтах Disney+ из-за расовых стереотипов. Об этом пишет Daily Mail.


Пользователям младше 6 лет теперь недоступны классические версии перечисленных мультфильмов.

— Они включают в себя негативные образы людей и культур и/или плохое обращение с ними. Эти стереотипы были неправильными тогда и остаются таковыми сейчас, — говорится в заявлении студии.

Disney+ добавили, что вместо удаления контента студия хочет обратить внимание, что он имеет разрушительное воздействие. Именно привлекая внимание к проблемам можно создать инклюзивное будущее для всех, говорится в заявлении компании.

В аккаунтах взрослых мультфильмы остались доступны, но они сопровождаются предупреждением о неверных расовых и культурных стереотипах. Эту пометку стали добавлять к некоторым лентам еще в 2020 году.

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Мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и другие теперь недоступны к просмотру на детских аккаунтах Disney+ из-за расовых стереотипов. Об этом пишет Daily...
 
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