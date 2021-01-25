|
Disney ограничил детям просмотр мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн» и других. И вот почему
Источник материала: Tut.by
Мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и другие теперь недоступны к просмотру на детских аккаунтах Disney+ из-за расовых стереотипов. Об этом
Пользователям младше 6 лет теперь недоступны классические версии перечисленных мультфильмов.
— Они включают в себя негативные образы людей и культур и/или плохое обращение с ними. Эти стереотипы были неправильными тогда и остаются таковыми сейчас, — говорится в заявлении студии.
Disney+ добавили, что вместо удаления контента студия хочет обратить внимание, что он имеет разрушительное воздействие. Именно привлекая внимание к проблемам можно создать инклюзивное будущее для всех, говорится в заявлении компании.
В аккаунтах взрослых мультфильмы остались доступны, но они сопровождаются предупреждением о неверных расовых и культурных стереотипах. Эту пометку стали добавлять к некоторым лентам еще в 2020 году.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и другие теперь недоступны к просмотру на детских аккаунтах Disney+ из-за расовых стереотипов. Об этом пишет Daily...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)