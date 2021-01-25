Показала все документы, но кинула? Странная ситуация с симпатичной однушкой за 600 рублей в месяц

Источник материала: Onliner

Удивительное рядом. Пока одни арендодатели просят предоплату за квартиру под честное слово, другие готовы предъявить и паспорт, и даже свидетельство о праве собственности на жилье, но, получив деньги, бесследно исчезают. То ли мошенники научились виртуозному фотошопу, то ли вообще уже ничего не боятся, то ли перед нами простое недоразумение и хозяйка однушки с отличным ремонтом в новостройке на проспекте Дзержинского действительно собиралась сдать ее за 600 рублей.











На днях в редакцию Onliner написали сразу несколько человек по поводу сомнительной однушки, которая сдавалась в аренду через сайты объявлений. Варианты жилья с очень похожим ремонтом «сдаются» и в Лепеле, и в Смолевичах, и в Киеве, и в Харькове. По словам «хозяйки» квартиры, она живет в другой стране и планировала приехать всего на несколько дней, поэтому требовала гарантий в виде предоплаты еще до показа.





В общем, ситуация очень похожа на стандартный «развод». Но добавились интересные детали: хозяйка прислала фото последней страницы паспорта и свидетельство о госрегистрации права собственности на квартиру. Тем не менее, получив деньги, перестала отвечать на звонки и сообщения.











«Натыкались уже раз 5 на таких, — написал в редакцию минчанин. — Но в этот раз нам даже в качестве „гаранта“ скинули паспортные данные и данные на квартиру. Так как в данном доме проживают наши родители, мы сразу вычислили, что даже номер квартиры совпадает с трехкомнатной, а в объявлении и документах — однушка».





Но если документы и подделаны, то достаточно виртуозно, с соблюдением всех водяных знаков и штампов. Более того, данные банковской карты, на которые перевела деньги в счет залога доверчивая минчанка, совпадают с этими документами. И паспорт, и свидетельство, и пластиковая карта оформлены на Инну Андреевну. Снимки в паспорте и в профиле Viber явно принадлежат одной и той же женщине, но, в отличие от фото из объявлений, которые распространены в интернете, аватар хозяйки нагуглить не удалось, и даже специальный поиск похожих лиц в соцсетях не дал надежных результатов.

Onliner не удалось выяснить, кто такая Инна Андреевна — аватар или реальный человек. Сейчас она не отвечает на телефонные звонки и сообщения в Viber. Объявления об аренде квартиры удалены с профильных сайтов. До бана на Onliner пользователь с ником «3220133», от имени которого было размещено объявление, не провел на сайте даже месяца и не успел оставить никаких следов. Его профиль абсолютно чист. Минчанка Кристина, которая перевела на карту «квартиросдатчицы» 200 рублей, сегодня собирается писать заявление в милицию. Если женщина с фото узнает себя — просим ее связаться с редакцией: написать на se@onliner.by или в телеграм-бот .

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В редакцию обратилась владелица паспорта. Она утверждает, что авторы объявления завладели фотографией ее документа мошенническим способом. Оказалось, что еще 16 января Инна написала Onliner о сомнительном объявлении. Объект было удален из базы, однако письмо не попало в редакцию.









В милиции говорят, что Инна обращалась в РУВД с заявлением о мошенничестве.

— От гражданки имеется заявление в милицию по факту того, что она пострадала от действий неизвестных лиц, — сообщила Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. — Также имеется заявление и от другой девушки. Сотрудниками милиции в настоящий момент по данным заявлениям проводятся проверки.

Мы просим прощения у Инны за публикацию ее фотографии и личных данных. Но не находим объяснения тому, что карта, на которую был осуществлен перевод, оформлена на ее имя. По закону это может сделать только работник банка, используя паспортные данные клиента. Мы постараемся найти объяснение случившемуся и дополнить материал.