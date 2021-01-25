Автодайджест

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Два человека погибли и девять травмированы - такова общая картина ДТП за минувшие выходные. Кроме того, задержаны более сотни пьяных водителей и еще 317 бесправников. Подробная информация с дорог страны у Александра Камовича.

Наезд на пешехода

Выбежал на дорогу из-за автобуса и угодил под колеса. Накануне в Минске в аварии пострадал пешеход. По информации ГАИ, инцидент произошел вечером на улице Охотской. 46-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса «фольксвагена». В результате ДТП пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В Борисовском районе водитель "шкоды" наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Инцидент произошел еще 22 января в 9 вечера. По информации ГАИ, 62-летний житель района лежал на дороге. При этом мужчина не был никак обозначен. По предварительной информации, он был пьян. После наезда пешеход скончался на месте происшествия.

В Молодечно при повороте водитель "опеля" сбил женщину - обошлось без госпитализации. ДТП произошло накануне днем на улице Великий Гостинец в райцентре. 61-летний водитель, поворачивая налево, не заметил 50-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. Женщина отделалась ушибами.

Не справился с управлением

Еще одна авария накануне в Минске. Водитель «субару» влетел в дерево, а затем в осветительную мачту. По информации ГАИ, 33-летний шофер на внедорожнике ехал по улице Железнодорожной, не справился с управлением и врезался в дерево. Затем авто отбросило в столб. В результате ДТП водитель получил различные травмы и попал в больницу.

Отвлекся от дороги

В Дзержинском районе водитель "фольксвагена" столкнулся с попутным погрузчиком. Авария произошла вблизи деревни Петковичи. Установлено, что 62-летний мужчина на автомобиле "Фольксваген - Шаран" ехал в сторону Минска и влетел в "Амкодор" под управлением 50-летнего водителя. В результате шофер немецкой машины с полученными травмами госпитализирован. Известно, что на задней оси автомобиля были установлены летние шины. По предварительной информации, водитель легкового авто отвлекся за рулем.

Не пропустил

От удара оказался за пределами проезжей части. Накануне в Гродно столкнулись "пежо" и "фольксваген". После ДТП помощь понадобилась 21-летнему водителю немецкой иномарки. Авария произошла на улице Горького. 36-летний водитель "пежо" после разворота не предоставил преимущества автомобилю "фольксваген". От удара последний съехал за пределы проезжей дороги и угодил в дерево. Шофера "фольксвагена" с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются в ГАИ.