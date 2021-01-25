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В Литературном музее Петруся Бровки реконструировали домашний кабинет профессора БГУ Николая Никольского

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литературном музее Петруся Бровки реконструировали домашний кабинет профессора БГУ Николая Никольского

Столетие БГУ – в списке памятных дат ЮНЕСКО. В юбилейный год в Минске реконструировали домашний кабинет одного из первых университетских профессоров Николая Никольского. Рабочее место доктора исторических наук сегодня – в квартире народного поэта БССР Петруся Бровки. Знаменитый выпускник Белгосуниверситета жил этажом выше.  

Самый центр столицы. Дом, где знак на знаке. 70 лет назад в третьей квартире отмечал новоселье академик, а в четвёртой – «любимец муз». Отныне память – в общих «квадратах». Визуализация интересов – ассирийские львы со страниц трудов востоковеда. 

Павел Ятин, научный сотрудник Литературного музея Петруся Бровки: «Такая стилизация под его рабочий кабинет. Договорились, что полгода выставка Николая Михайловича Никольского будет проходить у нас. И архив, и предметы на временном хранении».  

Мемориальные вещи передали близкие коренного москвича. Родился в 1877-м. Век назад уже авторитетный учёный переехал в Минск, стал профессором БГУ. Фотографии 1930-х – атмосфера «творческой лаборатории» Никольского до переезда в эти стены. 

О чём поговорить по-соседски? Хватало общих тем. Бровка – непризывной по зрению, ушёл на фронт добровольцем. Никольский – остался в оккупированном Минске. Его квартира – место встречи подпольщиков. Они уважительно называли профессора «Батя» и тайно вывезли в Москву.

Кресло – для гостей поэта. Часто ли напротив сидел Никольский? Связывались с приёмной дочерью. Она живёт в США, и многое из того, что было в одном подъезде, уже позабыла. Сейчас кураторы мономузея исследуют 8 коробок из квартиры этажом ниже.          

Карина Бадыкевич, научный сотрудник Литературного музея Петруся Бровки: «У Рахіль Абрамаўны, жонкі Нікольскага, у нататнічку запісаны нумар тэлефона Броўкі Алены Міхайлаўны, жонкі Петруся Броўкі. Сапраўды, паміж суседзямі былі нейкія адносіны. Магчыма, шчырыя, сяброўскія, цёплыя». 

Не просто выставка о жизни в истории. Это ещё и о «ламповом общении». Так говорили во времена Никольского и Бровки: соседи собирались вместе и в радости, и в горе, выручили по-свойски. Спустя 70 лет академик отметил новоселье у «любимца муз».  

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Теги: Минск
 
 
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Столетие БГУ – в списке памятных дат ЮНЕСКО. В юбилейный год в Минске реконструировали домашний кабинет одного из первых университетских профессоров Николая...
 
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