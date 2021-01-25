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О привычке, которая опаснее курения, рассказал врач
Источник материала: ОНТ
Курение кальяна гораздо вреднее сигарет. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников, выступая по телеканалу «Россия 1»,
Расхожее мнение, что кальян – безопасный способ курения, ошибочно, утверждает он.
Медик объяснил, что во время курения кальяна человек вдыхает столько же вредных веществ, как если бы за один раз скурил полторы пачки сигарет. В этот момент человек вдыхает мелкодисперсные частицы дыма, отчего в легких происходит микроожог на протяжении затяжки, поэтому увлечение кальяном может вызвать рак легких.
Врач уточнил, что не бывает безопасного курения, трубки и сигары он также отнес к фактору риска развития рака ротовой полости.
Фото pixabay
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Курение кальяна гораздо вреднее сигарет. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников, выступая по телеканалу «Россия 1», пишет РИА «Новости»....
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