ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда в Беларуси появятся биометрические паспорта и ID-карты? Президент отправил на доработку указ по введению новых документов

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Когда в Беларуси появятся биометрические паспорта и ID-карты? Президент отправил на доработку указ по введению новых документов

Биометрические паспорта и ID-карты – для удобства и защиты личных данных. Сегодня во Дворце Независимости введение этих документов обсудили с Президентом. Правительство уверяет: для перехода на биометрические документы всё готово. Президент настаивает: должно быть не вместо, а вместе. То есть новые документы должны стать не обязательными, а по желанию – для удобства людей. Указ доработают, но едва ли это потребует длительного времени. 

Тема сегодняшнего совещания во Дворце Независимости на слуху (и в активном обсуждении у белорусов) уже так долго, что, казалось бы, без ответа осталось всего два вопроса: когда уже в стране введут биометрические документы и кто получит первую суверенную ID-карту вместо паспорта? Впрочем, есть и контраргумент – спешить незачем, и при всей готовности системы Александр Лукашенко всё же призывает провести контрольные её тесты.  

В Беларуси переходят на новейшие документы, удостоверяющие личность. Вместо текущего бумажного паспорта вводятся сразу две единицы. Самое интересное – это пластиковая ID-карта для использования внутри страны. На ней будет фотография, основные данные владельца и его подпись, а внутри – микрочип. В нём – электронная подпись гражданина и программное обеспечение, которое облегчит жизнь владельца карты.  

Вместе с ID-картой выдаётся и условно такой же бумажный паспорт, как и сейчас, но нового образца – для использования за рубежом. В нём будет уже вся информация о владельце, также – микрочип, то есть в качестве отметок могут проставляться исключительно визы. Технически, конечно, оба документа можно объединить, но это сложно.  

Все участники совещания, впрочем, за прогресс, а это «пластик» с микрочипом. Но есть нюансы. Скажем, не зря сегодня приглашён глава Оперативно-аналитического центра – по его теме сегодня тоже задавал вопросы Александр Лукашенко. Переход на «цифру» – это хорошо, но будет ли достаточно защищена такая массивная база данных белорусов?  

Пожалуй, именно о защите данных было больше всего вопросов у журналистов по итогу совещания. И вопросы были настолько острыми, что министр связи даже обронил: «Президенту докладывать было легче, он добрее, чем вы». Журналисты не обиделись, но всё же в прошлом году личные данные некоторых из них оказались в публичном доступе. Отсюда и такой личный интерес. Но, кажется, недочёты учтены.  

Что же касается сроков, то предлагаемая дата введения биометрических документов – 30 апреля – переносится. Но связано это не с дополнительной защитой данных – как раз в этом вопросе уже всё готово.  

И пока ответственные за финальную проработку указа заняты работой над документом, остаётся без ответа последний вопрос – кто получит первую в историю ID-карту? Случится это скоро. 

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биометрические паспорта и ID-карты – для удобства и защиты личных данных. Сегодня во Дворце Независимости введение этих документов обсудили с Президентом....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ігар Лосік спыніў галадоўку, пачалася раптоўная праверка боегатовасьці Ўзброеных сілаў Беларусі. Найважнейшае за 25 студзеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by