Когда в Беларуси появятся биометрические паспорта и ID-карты? Президент отправил на доработку указ по введению новых документов

Источник материала: ОНТ

Биометрические паспорта и ID-карты – для удобства и защиты личных данных. Сегодня во Дворце Независимости введение этих документов обсудили с Президентом. Правительство уверяет: для перехода на биометрические документы всё готово. Президент настаивает: должно быть не вместо, а вместе. То есть новые документы должны стать не обязательными, а по желанию – для удобства людей. Указ доработают, но едва ли это потребует длительного времени.

Тема сегодняшнего совещания во Дворце Независимости на слуху (и в активном обсуждении у белорусов) уже так долго, что, казалось бы, без ответа осталось всего два вопроса: когда уже в стране введут биометрические документы и кто получит первую суверенную ID-карту вместо паспорта? Впрочем, есть и контраргумент – спешить незачем, и при всей готовности системы Александр Лукашенко всё же призывает провести контрольные её тесты.

В Беларуси переходят на новейшие документы, удостоверяющие личность. Вместо текущего бумажного паспорта вводятся сразу две единицы. Самое интересное – это пластиковая ID-карта для использования внутри страны. На ней будет фотография, основные данные владельца и его подпись, а внутри – микрочип. В нём – электронная подпись гражданина и программное обеспечение, которое облегчит жизнь владельца карты.

Вместе с ID-картой выдаётся и условно такой же бумажный паспорт, как и сейчас, но нового образца – для использования за рубежом. В нём будет уже вся информация о владельце, также – микрочип, то есть в качестве отметок могут проставляться исключительно визы. Технически, конечно, оба документа можно объединить, но это сложно.

Все участники совещания, впрочем, за прогресс, а это «пластик» с микрочипом. Но есть нюансы. Скажем, не зря сегодня приглашён глава Оперативно-аналитического центра – по его теме сегодня тоже задавал вопросы Александр Лукашенко. Переход на «цифру» – это хорошо, но будет ли достаточно защищена такая массивная база данных белорусов?

Пожалуй, именно о защите данных было больше всего вопросов у журналистов по итогу совещания. И вопросы были настолько острыми, что министр связи даже обронил: «Президенту докладывать было легче, он добрее, чем вы». Журналисты не обиделись, но всё же в прошлом году личные данные некоторых из них оказались в публичном доступе. Отсюда и такой личный интерес. Но, кажется, недочёты учтены.

Что же касается сроков, то предлагаемая дата введения биометрических документов – 30 апреля – переносится. Но связано это не с дополнительной защитой данных – как раз в этом вопросе уже всё готово.

И пока ответственные за финальную проработку указа заняты работой над документом, остаётся без ответа последний вопрос – кто получит первую в историю ID-карту? Случится это скоро.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram