Участники автопробегов «За единую Беларусь» посетили с экскурсией Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Двери вновь распахнул символ белорусской государственности. Дворец Независимости сегодня посетили те, для кого спокойная и процветающая Беларусь – не пустые слова.

Настоящие патриоты – люди разных профессий, но всех их объединяет одно – они участвуют в автопробегах «За единую Беларусь» и антивандальных группах в соцсетях. Гостям показали всё самое интересное. А в роли экскурсовода сегодня и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. В маршруте – залы и кабинеты, где вершится история. У гостей здание вызывало особый интерес, потому что здесь сердце политической жизни страны. То, что раньше видели только по телевизору (самый большой зал – торжественных церемоний, здесь прошли две инаугурации Президента), – теперь воочию. А также залы, где проходят саммиты интеграционных объединений, международные переговоры и встречи на высшем уровне. Взять, к примеру, зеленую комнату, новости из которой во время встречи «нормандской четвёрки» почти шесть лет назад разлетались по всему миру. А еще любимый зал Главы государства – каминный. В нем в год проходит до 200 встреч.

И это уже традиция. Сегодня еще одна группа посетила Дворец Независимости, а за последнее время она уже четвертая. Здание поистине уникальное – визитная карточка страны – построено всего за 30 месяцев. Оно не просто официальная площадка, а национальный символ гордости. Всё (от паркета и мраморного пола до люстр) по индивидуальным эскизам изготовлено белорусскими мастерами и на наших предприятиях. Для многих гостей эта экскурсия – настоящее событие, которое запомнится надолго.

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