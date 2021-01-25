Пьяный покупатель в магазине Молодечно ударил бутылкой охранника

Источник материала: ОНТ

Правоохранители Молодечно задержали устроившего дебош мужчину, который ударил бутылкой охранника магазина. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома, пишет БЕЛТА.

Это случилось в местном супермаркете на улице Великий Гостинец. Началось все со спора двух мужчин, стоящих на кассе, которые хотели купить пиво.

Словесная перепалка началась, когда двое мужчин стояли у кассы, чтобы расплатиться за пиво. Сначала один из клиентов стал конфликтовать с продавцом, отказавшейся продавать сигареты, потому что в тот момент она выкладывала товар. После этого оскорбления стали сыпаться в адрес всего женского пола.

В ходе расследования были изучены данные видеокамер. Вскоре по приметам нашли главного фигуранта – 46-летнего безработного местного жителя. Не так давно этот гражданин нарушал правила дорожного движения и попадал в поле зрения милиционеров.

Его задержали по горячим следам. Оказалось, он был пьян – в его крови нашли более 2 промилле алкоголя. Задержанный никак не объяснил причину своего поступка.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Фото БЕЛТА

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