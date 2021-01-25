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Военнослужащий смертельно травмирован в Островце
Источник материала: ОНТ
В Островце получил смертельную травму военнослужащий, который проходил службу по призыву. Об этом
Согласно предварительной информации, сообщение о смертельном огнестрельном ранении одного из военнослужащих поступило вечером в понедельник, 25 января. Погибший – 18-летний парень, проходивший службу в войсковой части по призыву.
На данный момент следователи совместно со специалистами проводят осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего.
Фото БЕЛТА
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В Островце получил смертельную травму военнослужащий, который проходил службу по призыву. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской...
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