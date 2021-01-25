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Военнослужащий смертельно травмирован в Островце

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военнослужащий смертельно травмирован в Островце

В Островце получил смертельную травму военнослужащий, который проходил службу по призыву. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Согласно предварительной информации, сообщение о смертельном огнестрельном ранении одного из военнослужащих поступило вечером в понедельник, 25 января. Погибший – 18-летний парень, проходивший службу в войсковой части по призыву.

На данный момент следователи совместно со специалистами проводят осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего.

Фото БЕЛТА


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В Островце получил смертельную травму военнослужащий, который проходил службу по призыву. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской...
 
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