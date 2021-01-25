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Студенты предложили темы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании
Источник материала: ОНТ
От инвестиций в стартапы до новых решений демографических проблем. Студенты со всей страны сегодня огласили вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Умные, творческие и инициативные! Участникам республиканского конкурса «Студент года» куда привычнее на репетиционной площадке, однако и на диалоговой – они на высоте. В Минске каждый из них представляет не просто свой вуз, но и целый регион. А потому и темы на встрече с руководством БРСМ финалисты конкурса поднимали разные.
Диалоговая площадка – место для дискуссий. Именно во время студенческих дебатов прозвучали наиболее интересные предложения. Самые актуальные из них не остались без внимания.
Некоторые участники конкурса «Студент года» и сами – делегаты Всебелорусского народного собрания. Всего же на народном форуме интересы молодежи представят более 200 человек.
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От инвестиций в стартапы до новых решений демографических проблем. Студенты со всей страны сегодня огласили вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном...
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