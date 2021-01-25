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Студенты предложили темы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От инвестиций в стартапы до новых решений демографических проблем. Студенты со всей страны сегодня огласили вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.  

Умные, творческие и инициативные!  Участникам республиканского конкурса «Студент года» куда привычнее на репетиционной площадке, однако и на диалоговой –  они на высоте. В Минске каждый из них представляет не просто свой вуз, но и целый регион. А потому и темы на встрече с руководством БРСМ  финалисты конкурса поднимали разные. 

Анастасия Хлюпина, студентка Гродненского государственного медицинского университета: «Я задавала вопрос, связанный со студенческой наукой. Некоторые исследования требуют вложения средств, для некоторых –  нужны иностранные препараты. И с этим возникают трудности».  

Владислав Мирончик, студент Витебского государственного технологического университета: «У меня есть своё небольшое дело. Сейчас активно изучаю инвестиции, мне было интересно про программы инвестиций. Возможно, как-то и мне повезёт. Я тоже найду какого-то ментора, наставника».  

Диалоговая площадка – место для дискуссий. Именно во время студенческих дебатов прозвучали наиболее интересные предложения. Самые актуальные из них не остались без внимания.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Ребята очень активно включились в обсуждение профориентации,  так как совсем недавно сами были школьниками. Сегодня они стали студентами. Их волнует, как сегодня разобраться в профессии. Мы очень много разговаривали о семейных традициях и ценностях.  У ребят очень здравая, отличная позиция о том, что это всё необходимо развивать.  Именно с такими мыслями мы идём на Всебелорусское народное собрание. И здорово, что молодёжь слышат, ведь нам есть что сказать». 

Некоторые участники конкурса «Студент года» и сами – делегаты Всебелорусского народного собрания. Всего же на народном форуме интересы молодежи представят более 200 человек.

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Теги: Минск
 
 
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От инвестиций в стартапы до новых решений демографических проблем. Студенты со всей страны сегодня огласили вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном...
 
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