Студенты предложили темы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании

Источник материала: ОНТ

От инвестиций в стартапы до новых решений демографических проблем. Студенты со всей страны сегодня огласили вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

Умные, творческие и инициативные! Участникам республиканского конкурса «Студент года» куда привычнее на репетиционной площадке, однако и на диалоговой – они на высоте. В Минске каждый из них представляет не просто свой вуз, но и целый регион. А потому и темы на встрече с руководством БРСМ финалисты конкурса поднимали разные.

Анастасия Хлюпина, студентка Гродненского государственного медицинского университета: «Я задавала вопрос, связанный со студенческой наукой. Некоторые исследования требуют вложения средств, для некоторых – нужны иностранные препараты. И с этим возникают трудности».

Владислав Мирончик, студент Витебского государственного технологического университета: «У меня есть своё небольшое дело. Сейчас активно изучаю инвестиции, мне было интересно про программы инвестиций. Возможно, как-то и мне повезёт. Я тоже найду какого-то ментора, наставника».

Диалоговая площадка – место для дискуссий. Именно во время студенческих дебатов прозвучали наиболее интересные предложения. Самые актуальные из них не остались без внимания.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Ребята очень активно включились в обсуждение профориентации, так как совсем недавно сами были школьниками. Сегодня они стали студентами. Их волнует, как сегодня разобраться в профессии. Мы очень много разговаривали о семейных традициях и ценностях. У ребят очень здравая, отличная позиция о том, что это всё необходимо развивать. Именно с такими мыслями мы идём на Всебелорусское народное собрание. И здорово, что молодёжь слышат, ведь нам есть что сказать».

Некоторые участники конкурса «Студент года» и сами – делегаты Всебелорусского народного собрания. Всего же на народном форуме интересы молодежи представят более 200 человек.

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