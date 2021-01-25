ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: задержан азербайджанец, укравший $38 тыс. у клиентов своей жены

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД: задержан азербайджанец, укравший тыс. у клиентов своей жены

К столичным правоохранителям субботним вечером 23 января обратился местный житель, заявивший, что у него из квартиры пропали 38 тысяч долларов. Об этом сообщили в МВД. 

Оказалось, деньги из квартиры были похищены, когда все члены семьи отсутствовали в течение нескольких часов. Взлома входной двери не было выявлено.

Вскоре правоохранители установили: причастность к преступлению имеет 48-летний азербайджанец – муж женщины, которая подрабатывала няней в этой квартире и имела копии ключей.

Подозреваемого задержали на следующий день после совершения преступления, потратить похищенное он не успел. Действиям иностранца дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Мужчина находится в ИВС.


Фото: скриншот видео


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К столичным правоохранителям субботним вечером 23 января обратился местный житель, заявивший, что у него из квартиры пропали 38 тысяч долларов. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ігар Лосік спыніў галадоўку, пачалася раптоўная праверка боегатовасьці Ўзброеных сілаў Беларусі. Найважнейшае за 25 студзеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by