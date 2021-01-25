МВД: задержан азербайджанец, укравший $38 тыс. у клиентов своей жены

Источник материала: ОНТ

К столичным правоохранителям субботним вечером 23 января обратился местный житель, заявивший, что у него из квартиры пропали 38 тысяч долларов. Об этом сообщили в МВД.

Оказалось, деньги из квартиры были похищены, когда все члены семьи отсутствовали в течение нескольких часов. Взлома входной двери не было выявлено.

Вскоре правоохранители установили: причастность к преступлению имеет 48-летний азербайджанец – муж женщины, которая подрабатывала няней в этой квартире и имела копии ключей.

Подозреваемого задержали на следующий день после совершения преступления, потратить похищенное он не успел. Действиям иностранца дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Мужчина находится в ИВС.





Фото: скриншот видео





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