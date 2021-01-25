|
МВД: задержан азербайджанец, укравший $38 тыс. у клиентов своей жены
Источник материала: ОНТ
К столичным правоохранителям субботним вечером 23 января обратился местный житель, заявивший, что у него из квартиры пропали 38 тысяч долларов. Об этом
Оказалось, деньги из квартиры были похищены, когда все члены семьи отсутствовали в течение нескольких часов. Взлома входной двери не было выявлено.
Вскоре правоохранители установили: причастность к преступлению имеет 48-летний азербайджанец – муж женщины, которая подрабатывала няней в этой квартире и имела копии ключей.
Подозреваемого задержали на следующий день после совершения преступления, потратить похищенное он не успел. Действиям иностранца дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Мужчина находится в ИВС.
Фото: скриншот видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К столичным правоохранителям субботним вечером 23 января обратился местный житель, заявивший, что у него из квартиры пропали 38 тысяч долларов. Об этом сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)