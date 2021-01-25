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Шквалистый ветер, снегопады и метель: оранжевый уровень опасности объявлен на 26 января

25.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шквалистый ветер, снегопады и метель: оранжевый уровень опасности объявлен на 26 января

На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Погодой будет управлять  южный циклон. С собой он несет сильный порывистый ветер и обильные осадки. Больше всего снега выпадет на западе страны. Будет на 10 градусов выше климатической  нормы.

Ночью по западу, утром и днем на большей части страны – снегопады и метель. Влажность до 90%. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. На отдельных участках дорог гололедица. Днем ожидается довольно сильный  ветер, по югу – местами шквалистый. Атмосферное давление будет падать. 

Утром будет от  -1°C по юго-западу до +1°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня прогнозируется от +1°C по Витебской области до 0°C по Брестской. В вечеру будет от 0°C в северных районах до -1°C в южных.

В среду сохранится влияние циклона, который с территории нашей страны будет смещаться на Псковскую область России. Ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, метель. Временами – слабый туман. Видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывистый. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем -3…+2°C.

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На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Погодой будет управлять  южный циклон. С собой он несет сильный порывистый ветер и обильные осадки....
 
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