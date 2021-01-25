Источник материала: Хартия'97

170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы 25.01.2021, 23:28

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Акции прошли в разных уголках страны.

Сегодня в Минске прошла ещё одна акция пенсионеров — собравшиеся потребовали освободить Игоря Лосика и всех других политзаключенных. Кроме того, акции пенсионеров прошли сегодня в Гродно и Бресте, передает телеграм-канал Нехта .

Гомельчане своей акцией напоминают, что ничто не забыто и страницу не перевернуть.









Барановичи передают привет белорусским диаспорами и тем, кто покинул страну, спасаясь от преследований.

Дзержинск и Малиновка передаёт слова поддержки тем, кто сражается сегодня за свободу в России.





Домбровка потребовала освободить Игоря Лосика.

Жители Гродно и Новополоцка собрались на традиционные вечерние цепи солидарности









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