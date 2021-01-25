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170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы
Источник материала: Хартия'97
170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы
Акции прошли в разных уголках страны.
Сегодня в Минске прошла ещё одна акция пенсионеров — собравшиеся потребовали освободить Игоря Лосика и всех других политзаключенных. Кроме того, акции пенсионеров прошли сегодня в Гродно и Бресте, передает телеграм-канал
Гомельчане своей акцией напоминают, что ничто не забыто и страницу не перевернуть.
Барановичи передают привет белорусским диаспорами и тем, кто покинул страну, спасаясь от преследований.
Дзержинск и Малиновка передаёт слова поддержки тем, кто сражается сегодня за свободу в России.
Домбровка потребовала освободить Игоря Лосика.
Жители Гродно и Новополоцка собрались на традиционные вечерние цепи солидарности
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Акции прошли в разных уголках страны.
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