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170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы

26.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы

  • 25.01.2021, 23:28
  • 2,742
170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы

Акции прошли в разных уголках страны.

Сегодня в Минске прошла ещё одна акция пенсионеров — собравшиеся потребовали освободить Игоря Лосика и всех других политзаключенных. Кроме того, акции пенсионеров прошли сегодня в Гродно и Бресте, передает телеграм-канал Нехта.

Гомельчане своей акцией напоминают, что ничто не забыто и страницу не перевернуть.



Барановичи передают привет белорусским диаспорами и тем, кто покинул страну, спасаясь от преследований.

Дзержинск и Малиновка передаёт слова поддержки тем, кто сражается сегодня за свободу в России.


Домбровка потребовала освободить Игоря Лосика.

Жители Гродно и Новополоцка собрались на традиционные вечерние цепи солидарности



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Акции прошли в разных уголках страны.
 
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