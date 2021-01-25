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Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального

26.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального

  • 25.01.2021, 23:19
  • 3,248
Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального
Джо Байден

Администрация Байдена призвала президента Путина немедленно освободить оппозиционера.

Президент Джо Байден рассмотрит все варианты реакции на арест властями РФ российского оппозиционного лидера Алексея Навального, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Голос Америки».

Напомним, что в минувшую субботу российская полиция задержала свыше 3700 человек, применив силу против участников протестных выступлений, прошедших во многих городах России. Манифестанты, вышедшие на улицы, несмотря на сильный мороз и предупреждения полиции, требовали освобождения Навального, помещенного под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил условного заключения.

Навальный считает это обвинение несостоятельным.

Администрация Байдена призвала президента РФ Владимира Путина немедленно освободить Навального и тех, кто выступает в его поддержку.

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Администрация Байдена призвала президента Путина немедленно освободить оппозиционера.
 
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