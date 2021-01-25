Источник материала: Хартия'97

Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального 25.01.2021, 23:19

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Джо Байден

Администрация Байдена призвала президента Путина немедленно освободить оппозиционера.

Президент Джо Байден рассмотрит все варианты реакции на арест властями РФ российского оппозиционного лидера Алексея Навального, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Голос Америки» .

Напомним, что в минувшую субботу российская полиция задержала свыше 3700 человек, применив силу против участников протестных выступлений, прошедших во многих городах России. Манифестанты, вышедшие на улицы, несмотря на сильный мороз и предупреждения полиции, требовали освобождения Навального, помещенного под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил условного заключения.

Навальный считает это обвинение несостоятельным.

Администрация Байдена призвала президента РФ Владимира Путина немедленно освободить Навального и тех, кто выступает в его поддержку.

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