Источник материала: Хартия'97

Курс на Марс: SpaceX сегодня вновь протестирует корабль Starship 1 25.01.2021, 23:03

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фото: spacex/twitter

Испытание прототипа будет транслироваться в YouTube.

Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, сегодня планирует вновь протестировать прототип корабля Starship SN9 для будущего полета на Марс. Космический корабль в ходе испытаний должен подняться на 12,5 километров и приземлиться, передает РБК .

Испытание прототипа будет транслироваться в YouTube.

Запуск прототипа Starship SN9 состоится с пускового комплекса в штате Техас. Ожидается, что испытания состоятся в период с 20:00 до 2:00 по киевскому времени. Именно в течение этого времени небо в районе пусковой площадки будет закрытым для полетов.

Однако всегда есть вероятность того, что команда SpaceX решит отменить или перенести испытание на другой день.

Напомним, во время прошлого испытания, которое состоялось в декабре 2020 года, прототип Starship успешно поднялся на нужную высоту, но взорвался во время посадки. Тогда Маск объяснил, что взрыв произошел из-за недостаточного давления в топливном баке.

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