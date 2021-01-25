Источник материала: Хартия'97

Искусственный интеллект научился управлять собаками 2 25.01.2021, 22:38

2,892

В 92% случаев собака выполняет команды искусственного интеллекта.

Ученые из Университета штата Колорадо (США) придумали технологию, которая управляет собакой без участия человека. Об этом пишет Tech Xplore.

Система оснащена датчиками, в которые встроены видеокамера и динамик для подачи команд. Кроме того, в «умном» гаджете предусмотрен дозатор угощений, который выдает собаке лакомство, если она правильно выполняет все задачи.

Камера фиксирует реакцию животного на команду. В реальном времени оценивается правильность выполнения задания.

Исследование показало, что в 92% случаев собака выполняет команды искусственного интеллекта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .