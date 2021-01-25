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Искусственный интеллект научился управлять собаками

26.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Искусственный интеллект научился управлять собаками

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  • 25.01.2021, 22:38
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Искусственный интеллект научился управлять собаками

В 92% случаев собака выполняет команды искусственного интеллекта.

Ученые из Университета штата Колорадо (США) придумали технологию, которая управляет собакой без участия человека. Об этом пишет Tech Xplore.

Система оснащена датчиками, в которые встроены видеокамера и динамик для подачи команд. Кроме того, в «умном» гаджете предусмотрен дозатор угощений, который выдает собаке лакомство, если она правильно выполняет все задачи.

Камера фиксирует реакцию животного на команду. В реальном времени оценивается правильность выполнения задания.

Исследование показало, что в 92% случаев собака выполняет команды искусственного интеллекта.

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В 92% случаев собака выполняет команды искусственного интеллекта.
 
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