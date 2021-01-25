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Юриста Фонда Навального Владлена Лося вывезли к границе Беларуси с мешком на голове

26.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юриста Фонда Навального Владлена Лося вывезли к границе Беларуси с мешком на голове

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  • 25.01.2021, 22:13
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Юриста Фонда Навального Владлена Лося вывезли к границе Беларуси с мешком на голове
фото: dmitriy reznikov

Белоруса вывезли из России неизвестные.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией белоруса Владлена Лося вчера неизвестные вывезли на границу с Беларусью. После этого, по его словам, он доехал до аэропорта и покинул республику. Подробности он рассказал в своем видеообращении.

Владлена Лося задержали в четверг в Москве, вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в РФ до 27 ноября 2023 года. Потом на него составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции и арестовали на три дня. После отбытия ареста его снова задержали и никто не мог его найти. Коллеги даже решили подавать заявление о похищении человека.

Но сегодня вечером Владлен Лось выступил с видеообращением, в котором рассказал, что с ним произошло за эти сутки.

По словам Лося, его задержали неизвестные люди в штатском, заковали в наручники, надели мешок на голову, погрузили в бус и около 10 часов везли в сторону белорусской границы. Он рассказывает, что после полуночи ему сказали, что он нарушил срок выезда из России до 25 января и поэтому ему запрещен въезд в РФ в течение пяти лет.

Лось предполагал, что его могут задержать белорусские силовики, но этого не произошло. По словам юриста, его «сопроводили» до аэропорта и он покинул Беларусь. Сейчас Владлен Лось находится в безопасном месте.

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