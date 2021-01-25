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Избитая на митинге в Петербурге женщина: Когда всех отпустят, тогда и прощу

26.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Избитая на митинге в Петербурге женщина: Когда всех отпустят, тогда и прощу

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  • 25.01.2021, 21:47
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Избитая на митинге в Петербурге женщина: Когда всех отпустят, тогда и прощу
фото: twitter

Полицейский ударил Маргариту Юдину в живот ногой.

Избитая на акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 54-летняя жительница города Луга Маргарита Юдина, публично простившая полицейского, который ударил ее ногой в живот, дала интервью изданию 47 News, в котором рассказала, что в больнице её целый день "просили" за виновного сотрудника МВД.

"Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший… потом корреспондента запустили, и я растерялась", – объяснила Юдина, отметив, что простила полицейского потому, что является "мягким человеком", но теперь думает, что нужно было поступить иначе – "сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу".

Юдина подчеркнула, что это не ее личный конфликт с полицейским, поскольку любой мог оказаться на её месте.

Отдельно женщина рассказала, что она из семьи репрессированных, а её отец был диссидентом. Сейчас она воспитывает троих детей, один из которых инвалид. По словам Юдиной, она подрабатывает репетитором по математике и семье с трудом хватает финансовых средств на продукты, а с одеждой ей помогают неравнодушные люди.

23 января в Санкт-Петербурге во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина", 54-летняя Маргарита Юдина подошла к полицейским, которые вели одного из задержанных, и спросила, за что его задержали. В ответ один из полицейских с размаху ударил Юдину ногой. Женщина отлетела на несколько метров и ударилась головой о мостовую, получив сотрясение мозга. Её госпитализировали в реанимацию одной из городских больниц. По словам Юдиной, она очнулась уже там "в полушоковом состоянии".

Позже начальство МВД по Петербургу извинилось перед пострадавшей. Также извинения принёс и полицейский, ударивший её. Он пришёл к Юдиной в палату, подарил цветы и объяснил свой поступок тем, что незадолго до инцидента его "залили газом", у него "запотело забрало" и он "не видел, что происходит". Кроме того, полицейский заявил, что когда узнал о произошедшем, для него это стало "личной трагедией".

Юдина приняла извинения, подчеркнув, что не имеет к полицейскому претензий. Тем не менее, начальство МВД пообещало наказать своего сотрудника– правда, не объяснив, как именно.

Завести на полицейского уголовное дело о превышении должностных полномочий потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметив, что "извинения не отменяют закона".

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