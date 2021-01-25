Провалы в памяти и догадки свидетелей. В Могилеве продолжают судить главу отделения Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжается суд над бывшим директором Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергеем Кармызовым. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Вину Кармызов признал полностью. В суде выступают свидетели, в том числе тот самый бизнесмен — директор «Арсенала», который отбывает срок за мошенничество.





Что произошло. Кратко

Сергея Кармызова задержали 12 июня после обысков в Белгазпромбанке и частных компаниях. Кроме него задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева. А за день до этого, 11 июня, сотрудники ДФР пришли в головной офис Белгазпромбанка в Минске. На тот момент в Беларуси активно шел сбор подписей за выдвижение кандидатов для участия в президентской гонке, и Виктор Бабарико был одним из выдвиженцев.

Сергея Кармызова обвиняют в том, что он спланировал и организовал выдачу кредита на подставное лицо, за что получил денежное вознаграждение в размере 10% от суммы выданного кредита.

Потерпевшей по делу признана давняя знакомая Кармызова Светлана Цедик. В ноябре 2016 года Цедик получила в Могилевском филиале Белгазпромбанка потребительский кредит на 75 тысяч рублей на 5 лет. Сделала она это по просьбе знакомого и начальника — директора ОДО «Арсенал» Владимира Новикова. Они договорились, что Цедик оформит кредит на себя, а деньги отдаст Новикову, так как у Цедик хорошая кредитная история. При этом платить по кредиту должен был Новиков. Поручителем кредита выступила жена Новикова Елена и в качестве залога заявила собственную машину Toyota Land Cruiser стоимостью более 100 тысяч белорусских рублей.

Новиков по кредиту платил, пока в феврале 2019 года его не арестовали как подозреваемого в мошенничестве, а затем в августе за это осудили и дали тюремный срок. Жена Новикова выплачивать кредит отказалась. Цедик была вынуждена самостоятельно делать взносы.

Цедик рассказала об этой ситуации Кармызову, тот дал ей 4 тыс. рублей на погашение кредита и, по словам Цедик, «обещал, что банк не будет подавать в суд». Нужно лишь, чтобы она делала минимальные платежи по кредиту.

Но суд по кредиту все-таки состоялся в декабре 2019 года. На нем оказалось, что залоговая машина Toyota Land Cruiser уже продана и не является имуществом Елены Новиковой. В суде Цедик признала собственную ответственность по кредиту и свою вину в деле. Суд взыскал с нее деньги и наложил арест на имущество.

Заявление в милицию Цедик написала только в июне 2020 года. Перед или после задержания Кармызова, пока не уточняется. На данный момент, по словам Цедик, кредит погашен полностью. Ее личный взнос, указанный в иске, — 8181 рубль.

Что уже было в суде

По словам Цедик, Кармызова она знает давно — с 2005 года: они вместе работали. Обвиняемый и познакомил ее с Новиковым в 2011—2012 годах, чтобы она как бухгалтер проконсультировала его по некоторым вопросам.

Когда Новиков попросил ее оформить на себя кредит, Цедик согласилась. Согласился взять на свою семью такую ответственность и ее муж Александр. В суде он подтвердил, что жена обсуждала с ним этот вопрос, говорила, что Новиков попросил ее помочь. Александр был уверен в благонадежности и платежеспособности Новикова — видел, что есть дорогая машина под обеспечение кредита, слышал от жены, что у Новиковых хороший дом.

Кредит Цедик дали 21 ноября 2016 года, хотя на тот момент Кармызов не подписал необходимых договоров на кредит. При этом Цедик призналась: чтобы получить кредит, она завысила свой ежемесячный доход.

В банк получать кредит Александр ездил вместе с женой. И видел, как она после получения денег в кассе села в тот самый залоговый Land Cruiser с деньгами, вышла без них, и они поехали дальше по делам. «Я так понял, она отдала деньги Новикову, который был в машине. Хотя его самого в ней не видел — был в своей машине слишком далеко», — уточнил на вопрос гособвинителя Александр Цедик.

Когда Новикова посадили, Светлана Цедик заняла его место в ОДО «Арсенал» и была директором общества до августа 2019 года.

Что касается иска к Кармызову, то в суде 18 января она сначала говорила, что не имеет к обвиняемому никаких претензий или требований: «Мне сказали, что можно написать иск, я и написала. К кому, я не знаю». Однако на втором слушании 21 января после колебаний и уточняющих вопросов гособвинителя и судьи заявила иск к Кармызову о компенсации 8181 рубля.

— Светлана Викторовна, почему вы заявляете иск к Кармызову? — спросила адвокат обвиняемого.

— Так сказали же, что Кармызов обвиняемый, — растерянно ответила Цедик.

— Но кому вы деньги дали?

— Новикову.

— Так почему хотите стребовать их с Кармызова?

— Сергей Александрович просил по мере возможности гасить кредит.

— И потому вы хотите с него деньги стребовать?

— Ну… да.

Выступили в суде и несколько свидетелей - работников Белгазпромбанка, из показаний которых стало понятно, что решение о выдаче кредита Цедик Кармызов принимал не самостоятельно. Работники рассказали, что ничего необычного при оформлении кредита Цедик не заметили, делали все по инструкции, что это была обычная выдача потребительского кредита.

Ключевой свидетель по делу ничего не помнит





В суде выясняют, какую роль сыграл обвиняемый экс-глава Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов в получении потребительского кредита Светланой Цедик для директора «Арсенала» Новикова. А именно — способствовал ли Кармызов тому, чтобы кредит выдали. И почему был заинтересован в том, чтобы «Арсенал» после посадки Новикова работал.

На заседании 25 января выступили свидетели по делу — супруги Новиковы. Из показаний Елены Новиковой в суде стало ясно, что ее муж Владимир был директором и одним из учредителей ОДО «Арсенал» с 1989 года. И он сам заправлял в организации всеми делами. При этом учредителями фирмы числились также и сама Елена, и ее мать, однако это была формальность.

Формально на Елену была записана и залоговая Toyota Land Cruiser, и часть недвижимости фирмы. Однако она ничего не знала о том, как работает компания.

— За 32 года муж ни разу не посвящал меня в дела бизнеса, — сказала Елена.

Елена Новикова рассказала в суде, что числилась в «Арсенале» начальником отдела кадров. Но что касается деятельности фирмы, то без вопросов просто делала все, что скажет муж. Так, она брала кредиты, становилась поручителем для кредитов мужа, оформляла на себя авто, недвижимость, снимала со счета фирмы и зачисляла на него наличные, ставила подписи на документах, не читая их.

Что касается потребительского кредита, который лег в основу уголовного дела против Кармызова, то Елена Новикова и по нему достоверно ничего не знает — только передает слова, которые слышала от мужа или от Светланы Цедик. И утверждает, что видела, как Цедик передавала их мужу — в этот момент она была в этой же машине Toyota Land Cruiser, которая послужила залогом и которую Новиков вскоре после получения кредита продал, хотя не имел права. Номинальная владелица авто, Елена Новикова, говорит, что не знала о том, что машина в залоге, и как обычно подписала документы по указанию мужа.

Также Новикова точно помнит одно: деньги, которые Цедик передала в машине Новикову, были в разной валюте — как минимум российские и белорусские рубли. При этом Цедик утверждает, что деньги она передавала Новиковой — в долларах, белорусских и российских рублях: конвертировала часть кредита в валюту в тех объемах, которые сказал ей Новиков.

Новиковы брали в Белгазпромбанке и кредиты для юрлица — «Арсенала». Так, в материалах дела есть протокол допроса, в котором Новикова утверждает, что они с мужем «являлись кредитополучателями и поручителями по кредитам, оформленным в Белгазпромбанке. Кредиты оформлялись и получались для нужд ОДО „Арсенал“ для последующей передачи Кармызову по его просьбе». Также в протоколе Новикова утверждает, что Кармызов за заранее оговоренный процент «отката» мог влиять на принятие решения о выдаче кредита. Однако 25 января в суде Новикова сказала, что все это говорил ей муж, но она не знает, правда ли это.

Что касается деятельности «Арсенала», то Кармызов, по словам Новиковой, говорил, что фирма должна работать, чтобы выплачивать кредит банку. Свидетельница говорит, что после задержания мужа Кармызов даже предлагал ей кого-то на должность директора, чтобы компания работала, встречался с ней и с Цедик по поводу дальнейшей судьбы «Арсенала». Почему его это волновало, она не знает. Только предполагает, что его интересовало то, как фирма будет рассчитываться по кредиту, возможно, переживал и за друга — Новикова.

По словам свидетельницы Новиковой, она знает Кармызова давно, «лет двадцать», и отношения между ним и мужем называет дружескими и рабочими. Когда Новикова задержали, Кармызов, говорит Елена, приезжал к ним домой, узнавал, что случилось, обещал помочь с выплатой кредита. При этом Елена по кредитам, которые фигурируют в деле, сама не платила.

Ключевой свидетель по делу Владимир Новиков также дал показания в суде. Его доставили из ИК № 15, где он отбывает наказание за мошенничество. Новиков сказал, что давно знает и дружит с Кармызовым, что Цедик работала у него бухгалтером. Подтвердил, что брал в долг у Кармызова до 25 тыс. долларов — в деле есть об этом расписка, но деньги вернул не все. На вопрос гособвинителя о других расписках на более значительные суммы Новиков ответил, что не помнит.

«Не помню» Новиков отвечал и на другие вопросы гособвинителя — на большинство из них. Но отметил, что Кармызов никогда не содействовал в получении кредитов в Белгазпромбанке. И предположил, что кредит в сентябре 2018 года он брал для пополнения оборотных средств фирмы и обеспечения ее деятельности.

Новиков подтвердил, что это он просил Цедик взять на свое имя потребительский кредит в размере 75 тыс. рублей — тот самый, который лег в основу дела. Но обстоятельства передачи денег не помнит. Суд попросил его жену Елену повторить свои слова о передаче ему денег в машине возле банка, на что Новиков повторил, что не помнит. Но на вопрос гособвинителя ответил, что жена его вряд ли будет оговаривать.

Что еще известно о деле



Кадры из сюжета на телеканале «Беларусь 1»

На БТ эту историю показали еще до суда . Пострадавшая Светлана Цедик плакала на камеру и говорила следующее: «Меня обманули, причем каким-то наглым образом. Не по-человечески». Она же передала корреспонденту и слова якобы самого Кармызова: «Мы дождемся августа, у нас будут перемены». Он сказал: «Ты же знаешь, кто баллотируется в президенты?»

Ничего подобного в суде Светлана Цедик не говорила. Она отметила, что с Кармызовым была в хороших приятельских отношениях, кредит на себя взяла добровольно и теперь никаких претензий к Кармызову не имеет.

Государственное телевидение говорило, что в деле Кармызова проходит «несколько пострадавших и причинен ущерб на сотни тысяч долларов».

Напомним, Сергей Кармызов был в числе 15 задержанных топ-менеджеров и других работников Белгазпромбанка в июне 2020 года.

11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Было возбуждено два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъято свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Комментировал ситуацию и Александр Лукашенко. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.

«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил Лукашенко. При этом сказал, что это не накат со его стороны: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».

Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они заявляли о намерении «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимать все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».

В мае прошлого года пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.

19 января 2021 года Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову.