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Их упускают и власть, и оппозиция. Социологи нашли «интересную группу» белорусов

26.01.2021 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Их упускают и власть, и оппозиция. Социологи нашли «интересную группу» белорусов
Фото: TUT.BY
Анонс результатов социологического исследования приводит в своем телеграм-канале руководитель «Центра новых идей» и исследователь Chatham House Рыгор Астапеня.

Через пару недель опубликуем новые социологические данные и, наверное, самая интересная группа для исследований - это новая белорусская середина.

В исследовании мы подробно опишем группы в нашем обществе. Но если крайне просто, то наше общество делится примерно на три части. Первая - это ядро протеста, третья - опора Лукашенко.

А вот вторая - это “наблюдатели” или новая середина белорусской политической сцены.

Этой группе, как и первой, не нравится, что в стране творится беззаконие; что у Лукашенко слишком много рычагов власти; что он "пересидел". Она негативно относится к насилию силовиков.

В то же время, эта группа во многом отличается от сторонников протеста.

Она не полюбила бело-красно-белый флаг.

Она считает, что лидеры протеста не выражают её интересы.

Она не хочет рисковать сама, выходя на улицы.

Она не хочет экономических санкций.

Она не совсем понимает, за кого ей голосовать в будущем.

На новый год в прямом эфире она не смотрела ни одного обращения.

Она все еще достаточно хорошо относится к руководству России.

Таких примеров можно написать еще много. Но главное, что на самом деле эта группа так или иначе нужна всем, но кто к ней обращается?
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