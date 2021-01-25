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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Их упускают и власть, и оппозиция. Социологи нашли «интересную группу» белорусов Эта группа нужна всем, но кто к ней обращается?

Через пару недель опубликуем новые социологические данные и, наверное, самая интересная группа для исследований - это новая белорусская середина.В исследовании мы подробно опишем группы в нашем обществе. Но если крайне просто, то наше общество делится примерно на три части. Первая - это ядро протеста, третья - опора Лукашенко.А вот вторая - это “наблюдатели” или новая середина белорусской политической сцены.Этой группе, как и первой, не нравится, что в стране творится беззаконие; что у Лукашенко слишком много рычагов власти; что он "пересидел". Она негативно относится к насилию силовиков.В то же время, эта группа во многом отличается от сторонников протеста.Она не полюбила бело-красно-белый флаг.Она считает, что лидеры протеста не выражают её интересы.Она не хочет рисковать сама, выходя на улицы.Она не хочет экономических санкций.Она не совсем понимает, за кого ей голосовать в будущем.На новый год в прямом эфире она не смотрела ни одного обращения.Она все еще достаточно хорошо относится к руководству России.Таких примеров можно написать еще много. Но главное, что на самом деле эта группа так или иначе нужна всем, но кто к ней обращается?