В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной сотни — в том числе белоруса Михаила Жизневского

В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших в ходе массовых протестов в центре столицы в январе 2014 года.



Шествие в память Героев Небесной Сотни. Фото: УНИАН.

Как передает УНИАН , около сотни человек, среди которых родственники погибших участников Революции достоинства, проследовали шествием от Лядских ворот на Майдане Незалежности, где был размещен блокпост третьей баррикады, до Европейской площади и улицы Михаила Грушевского.

Участники шествия остановились возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни, перед Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого. Затем возложили цветы к мемориальным доскам Нигояну и Жизневскому, а затем Сенику и Бадере, зажгли лампадки и исполнили гимн Украины.

В завершение шествия возле Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого священник отслужил панихиду по погибшим героям.

25-летний гомельчанин, член украинской организации УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками.



Могила Михаила Жизневского под Гомелем . Фото: БелаПАН.

26 ноября 2014 года в Киеве открылся памятник погибшему. Родителям Жизневского был вручен орден Героев Небесной сотни, а 13 июня 2017 года — Звезда Героя Украины.

Как известно, до сих пор в уголовных процессах, возбужденных по факту первых смертей во время Революции достоинства, так и не установлен ни один подозреваемый.