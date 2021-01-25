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В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной сотни — в том числе белоруса Михаила Жизневского
Источник материала: Навiны
В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших в ходе массовых протестов в центре столицы в январе 2014 года.
Как передает
Участники шествия остановились возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни, перед Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого. Затем возложили цветы к мемориальным доскам Нигояну и Жизневскому, а затем Сенику и Бадере, зажгли лампадки и исполнили гимн Украины.
В завершение шествия возле Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого священник отслужил панихиду по погибшим героям.
25-летний гомельчанин, член украинской организации УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками.
26 ноября 2014 года в Киеве открылся памятник погибшему. Родителям Жизневского был вручен орден Героев Небесной сотни, а 13 июня 2017 года — Звезда Героя Украины.
Как известно, до сих пор в уголовных процессах, возбужденных по факту первых смертей во время Революции достоинства, так и не установлен ни один подозреваемый.
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В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной сотни — в том числе белоруса Михаила Жизневского
В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших в ходе массовых...
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