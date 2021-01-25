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Пенсионерку, отсидевшую «сутки» за хоровод в лесу, наказали арестом за снимок у новогодней елки с партийным флагом

26.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья Виталий Ковбеня (суд Советского района Гомеля) наказал арестом на 15 суток 59-летнюю жительницу областного центра Аллу Короленко. Милиция обвинила ее в несанкционированном пикете. Так трактовали снимок с флагом БСДП возле новогодней елки 1 января, пишет Радыё Свабода.



Суда пенсионерка дожидалась в изоляторе. После ее задержания 23 января в доме ее престарелых родителей милиция провела обыск, который сами правоохранители назвали «осмотром помещения».

На суде интересы женщины представлял адвокат, сама пенсионерка от дачи показаний отказалась.

Фотографию, ставшую причиной задержания, милиционеры отыскали в телеграм-канале, созданном гомельчанами для узкого общения. А проникнуть туда правоохранители смогли после того, как у некоторых активистов были изъяты мобильные телефоны. В частности, после зимнего хоровода в лесу, за участие в котором Алла Короленко ранее отбывала 7 «суток» ареста.

На снимке с флагом партии БСДП около ДК «Фестивальный» стояло несколько людей, их лица закрыты. Но суд счел достаточным доказательством вины попросту зачитанную переписку участников чата, имена которых были под различными никами, и назначил пенсионерке наказание в виде 15 суток ареста.
 
Теги: Гомель
 
 
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Судья Виталий Ковбеня (суд Советского района Гомеля) наказал арестом на 15 суток 59-летнюю жительницу областного центра Аллу Короленко. Милиция обвинила ее в...
 
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