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Задержанных в "Корпусе" отпустили из милиции
Источник материала: Партизан
Как стало известно, сегодня в здании "Корпуса" был задержан не только соучредитель перформанс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич. Также омоновцы задержали архитектора Алексея Клышко, который имеет отношение к фестивалю "SPRAWA".
Александр Королевич / greenbelarus.info
Около 21 часа стало известно, что обоих их отпустили из милиции. Их встречают возле Центрального РОВД.
Омоновцы наведались в культурный центр "Корпус" вечером 25 января. При этом они никого не пускали в здание и задержали по меньшей мере двух человек. Причины обысков неизвестны, передает
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Как стало известно, сегодня в здании "Корпуса" был задержан не только соучредитель перформанс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич. Также омоновцы...
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