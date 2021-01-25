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Задержанных в "Корпусе" отпустили из милиции

26.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно, сегодня в здании "Корпуса" был задержан не только соучредитель перформанс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич. Также омоновцы задержали архитектора Алексея Клышко, который имеет отношение к фестивалю "SPRAWA".


Александр Королевич / greenbelarus.info​

Около 21 часа стало известно, что обоих их отпустили из милиции. Их встречают возле Центрального РОВД.

Омоновцы наведались в культурный центр "Корпус" вечером 25 января. При этом они никого не пускали в здание и задержали по меньшей мере двух человек. Причины обысков неизвестны, передает "Еврорадио".
 
 
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Как стало известно, сегодня в здании "Корпуса" был задержан не только соучредитель перформанс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич. Также омоновцы...
 
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