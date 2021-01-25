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Хоккеисты минского "Динамо" дома обыграли "Северсталь" — 2:1

26.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 января хоккеисты минского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимали на своей площадке "Северсталь" из Череповца. Встреча закончилась победой "зубров" — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).


ХК "Динамо-Минск" выиграл у "Северстали" / hcdinamo.by​

У хозяев шайбы забили Артём Демков (на 27-й минуте) и Шейн Принс (49). У "Северстали" единственная шайба — на счету Якоба Берглунда (42).

Для динамовцев это третья победа в чемпионате КХЛ подряд. 

27 января "зубры" будут принимать у себя в гостях нижегородское "Торпедо".
 
Теги: Минск
 
 
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25 января хоккеисты минского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимали на своей площадке "Северсталь" из Череповца. Встреча закончилась победой...
 
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