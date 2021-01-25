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Много снега и сильный ветер: на вторник объявили оранжевый уровень опасности
26.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 26 января, и среду, 27-е, сообщили в Белгидромете.
© Sputnik / Виталий Аньков
Как уточнили синоптики, это связано с тем, что на большей части республики в эти дни ожидаются сильные осадки – снег, мокрый снег, дождь, – метель. Кроме того, в ночное время – в Брестской и Гродненской областях, а утром и днем – практически по всей Беларуси усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, а днем в южных регионах – до 21-23 метров в секунду, предупреждают в Белгидромете.
Сильный ветер сохранится на большей части республики ночью и утром среды.
В столице Беларуси завтра прогнозируется дождь, днем переходящий в мокрый снег, во второй половине дня ветер усилится до 15-18 метров в секунду, поднимется метель. Температура воздуха днем составит +2...+4°C, во второй половине дня опустится до -1°С.
В Бресте завтра будет -1…+1°C, в Витебске, Гомеле, Могилеве +2...+4°C, Гродно 0...-2°C.
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Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Беларуси ночью и утром среды, предупреждают синоптики.
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