Много снега и сильный ветер: на вторник объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 26 января, и среду, 27-е, сообщили в Белгидромете.

Как уточнили синоптики, это связано с тем, что на большей части республики в эти дни ожидаются сильные осадки – снег, мокрый снег, дождь, – метель. Кроме того, в ночное время – в Брестской и Гродненской областях, а утром и днем – практически по всей Беларуси усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, а днем в южных регионах – до 21-23 метров в секунду, предупреждают в Белгидромете.

Сильный ветер сохранится на большей части республики ночью и утром среды.

В столице Беларуси завтра прогнозируется дождь, днем переходящий в мокрый снег, во второй половине дня ветер усилится до 15-18 метров в секунду, поднимется метель. Температура воздуха днем составит +2...+4°C, во второй половине дня опустится до -1°С.

В Бресте завтра будет -1…+1°C, в Витебске, Гомеле, Могилеве +2...+4°C, Гродно 0...-2°C.

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