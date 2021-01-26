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Нереальная внешность! 5 моделей с особенной красотой

26.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нереальная внешность! 5 моделей с особенной красотой

Модельные агентства любят приглашать к работе людей с необычной внешностью. Эти модели, действительно, привлекают внимание с первого взгляда. 

Кэйтлин Стикелс - модель с редкой генетической аномалией, так называемым "кошачьим" глазом. Её заметили в Instagram. Фотограф Ник Найт увидел снимки девушки, поразился и пригласил на фотосессию. После чего Кэйтлин начала вполне успешную карьеру фотомодели.  

Тело Ральфа Суффранта полностью покрыто веснушками, а волосы - рыжего цвета, что не совсем типично для афроамериканца. Этим молодой человек и привлек внимание крупных брендов. 


Син Е Чжи Цзянь выглядит, как графический созданный персонаж, настолько правильные и точенные у парня черты лица.  

Рик Дженест превратил свою внешность в оригинальную собственноручно - сделал множество татуировок. Канадский "зомби-бой" сначала стал популярен, благодаря социальным сетям, так его и заметили представители фэшн-индустрии. 


Даки Тот выглядит, как кукла. Модель так и прозвали в СМИ - "Барби". Внешность помогла девушке стать популярной не только в модельном бизнесе, её приглашают работать в кино. 


Какая внешность показалась вам наиболее необычной? Поделитесь этим материалом с друзьями! Интересно, совпадут ли ваши мнения?

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Модельные агентства любят приглашать к работе людей с необычной внешностью. Эти модели, действительно, привлекают внимание с первого взгляда.  Кэйтлин Стикелс -...
 
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