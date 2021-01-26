|
Нереальная внешность! 5 моделей с особенной красотой
Источник материала: ОНТ
Модельные агентства любят приглашать к работе людей с необычной внешностью. Эти модели, действительно, привлекают внимание с первого взгляда.
Кэйтлин Стикелс - модель с редкой генетической аномалией, так называемым "кошачьим" глазом. Её заметили в Instagram. Фотограф Ник Найт увидел снимки девушки, поразился и пригласил на фотосессию. После чего Кэйтлин начала вполне успешную карьеру фотомодели.
Тело Ральфа Суффранта полностью покрыто веснушками, а волосы - рыжего цвета, что не совсем типично для афроамериканца. Этим молодой человек и привлек внимание крупных брендов.
Син Е Чжи Цзянь выглядит, как графический созданный персонаж, настолько правильные и точенные у парня черты лица.
Рик Дженест превратил свою внешность в оригинальную собственноручно - сделал множество татуировок. Канадский "зомби-бой" сначала стал популярен, благодаря социальным сетям, так его и заметили представители фэшн-индустрии.
Даки Тот выглядит, как кукла. Модель так и прозвали в СМИ - "Барби". Внешность помогла девушке стать популярной не только в модельном бизнесе, её приглашают работать в кино.
Какая внешность показалась вам наиболее необычной? Поделитесь этим материалом с друзьями! Интересно, совпадут ли ваши мнения?
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модельные агентства любят приглашать к работе людей с необычной внешностью. Эти модели, действительно, привлекают внимание с первого взгляда. Кэйтлин Стикелс -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)