Четверо британцев заплатили более $1 тыс. штрафа, потому что хотели увидеть снег

Источник материала: ОНТ

В Великобритании случился необычный инцидент: местные правоохранители оштрафовали четырех нарушителей карантина, которые хотели полюбоваться снегом. Об этом дорожная полиция графства Суррей сообщила в своем аккаунте в Twitter .

Полицейские рассказали, что остановили два автомобиля, которые ехали колонной. В них находились четверо британцев, проживающих друг от друга отдельно.

В итоге нарушители были оштрафованы на общую сумму в 800 фунтов (почти $1100 или Br2785).

Как напомнил ресурс Sky News , в Великобритании сейчас даются очень строгие штрафы за нарушение правил карантина, введенного с целью предотвращения распространения COVID-19.

Фото Twitter





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