ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четверо британцев заплатили более $1 тыс. штрафа, потому что хотели увидеть снег

26.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Четверо британцев заплатили более тыс. штрафа, потому что хотели увидеть снег

В Великобритании случился необычный инцидент: местные правоохранители оштрафовали четырех нарушителей карантина, которые хотели полюбоваться снегом. Об этом дорожная полиция графства Суррей сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Полицейские рассказали, что остановили два автомобиля, которые ехали колонной. В них находились четверо британцев, проживающих друг от друга отдельно.

В итоге нарушители были оштрафованы на общую сумму в 800 фунтов (почти $1100 или Br2785). 

Как напомнил ресурс Sky News, в Великобритании сейчас даются очень строгие штрафы за нарушение правил карантина, введенного с целью предотвращения распространения COVID-19.

Фото Twitter


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании случился необычный инцидент: местные правоохранители оштрафовали четырех нарушителей карантина, которые хотели полюбоваться снегом. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Адамовіча і Мулявіна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by