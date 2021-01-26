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Четверо британцев заплатили более $1 тыс. штрафа, потому что хотели увидеть снег
Источник материала: ОНТ
В Великобритании случился необычный инцидент: местные правоохранители оштрафовали четырех нарушителей карантина, которые хотели полюбоваться снегом. Об этом дорожная полиция графства Суррей сообщила в своем аккаунте в
Полицейские рассказали, что остановили два автомобиля, которые ехали колонной. В них находились четверо британцев, проживающих друг от друга отдельно.
В итоге нарушители были оштрафованы на общую сумму в 800 фунтов (почти $1100 или Br2785).
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В Великобритании случился необычный инцидент: местные правоохранители оштрафовали четырех нарушителей карантина, которые хотели полюбоваться снегом. Об этом...
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