Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе: один человек погиб

Источник материала: ОНТ

В столице Башкортостана, на заводе «Уфаоргсинтез» вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС, пишет РИА «Новости».

Также еще одного человека госпитализировали. Как сообщили в ведомстве, причиной произошедшего стало загорание двух емкостей с метано-водородной фракцией объемом 20 и 25 кубометров в цехе газоразделения.

Спасатели локализовали возгорание, угрозы распространения огня нет. По состоянию на вечер понедельника происходит выгорание продукта, задвижки на технологических трубопроводах успешно перекрыты.





Пожару, который случился в промзоне, спасатели присвоили четвертый номер сложности. Для его ликвидации были задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в результате возгорания на предприятии в Уфе зафиксировано не было.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

Фото МЧС России

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