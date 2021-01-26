ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе: один человек погиб

26.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе: один человек погиб

В столице Башкортостана, на заводе «Уфаоргсинтез» вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС, пишет РИА «Новости».

Также еще одного человека госпитализировали. Как сообщили в ведомстве, причиной произошедшего стало загорание двух емкостей с метано-водородной фракцией объемом 20 и 25 кубометров в цехе газоразделения.

Спасатели локализовали возгорание, угрозы распространения огня нет. По состоянию на вечер понедельника происходит выгорание продукта, задвижки на технологических трубопроводах успешно перекрыты. 


Пожару, который случился в промзоне, спасатели присвоили четвертый номер сложности. Для его ликвидации были задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в результате возгорания на предприятии в Уфе зафиксировано не было.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

Фото МЧС России

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Башкортостана, на заводе «Уфаоргсинтез» вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Адамовіча і Мулявіна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by