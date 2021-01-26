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Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе: один человек погиб
Источник материала: ОНТ
В столице Башкортостана, на заводе «Уфаоргсинтез» вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС,
Также еще одного человека госпитализировали. Как сообщили в ведомстве, причиной произошедшего стало загорание двух емкостей с метано-водородной фракцией объемом 20 и 25 кубометров в цехе газоразделения.
Спасатели локализовали возгорание, угрозы распространения огня нет. По состоянию на вечер понедельника происходит выгорание продукта, задвижки на технологических трубопроводах успешно перекрыты.
Пожару, который случился в промзоне, спасатели присвоили четвертый номер сложности. Для его ликвидации были задействованы 127 человек и 44 единицы техники.
Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в результате возгорания на предприятии в Уфе зафиксировано не было.
По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.
Фото МЧС России
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В столице Башкортостана, на заводе «Уфаоргсинтез» вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по...
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