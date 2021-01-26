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Фрукты, которые вы точно не пробовали! А стоило бы

26.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фрукты, которые вы точно не пробовали! А стоило бы

Вы уверены, что успели попробовать все фрукты, существующие на планете? 

 Например, плоды дерева карамболы уже побывали на вашем столе? Это дерево растет в Юго-Восточной Азии. Его плоды, правда, это не совсем фрукты, скорее что-то среднее между ягодой и овощем, ведь они совершенно не съедобные в сыром виде. Их используют при готовке. А на вкус это что-то среднее между крыжовником, сельдереем и яблоком. 


Дерево под названием "жаботикаба" растёт в Бразилии. Основную часть плода занимает косточка, желеобразной мякоти мало, но она сладкая и вкусная. Эти плоды используются для приготовления желе, варенья, соков и даже вина. 


"Змеиным" фруктом называют плоды пальмы салака. Как и у жаботикабы, в плодах больше пространства занимает косточка, чем мякоть, да и чистить  их сложно. Ещё один недостаток - не все сорта вкусные. Приятный кисло-сладкий вкус у фруктов, которые растут на Бали. 


Отдаленно вкус малины напоминают плоды акебии, японской лианы. 


В Филиппинах и Малайзии растет фруктовое дерево маранг (тарап). Вкус плодов карамельно-ванильный. 


Красивый и необычный фрукт пандан (хала) растёт в Юго-Восточной Азии.  Из мякоти делают приправы, хлеб и используют при готовке. Листья, корни и кора дерева используются в медицинских целях. 


Мякоть плодов дерева мангостана (мангустина) на вкус кисло-сладкая, поэтому прекрасно утоляет жажду. Фрукт используется для приготовления напитков, также ещё консервируют. 


Рамбутан очень любят тайцы и верят, что он предотвращает раковые заболевания. Мякоть - сочная и сладкая. Косточку тоже употребляют в пищу, жарят с рисом и овощами. 


 

Хотите попробовать эти фрукты? Поделитесь материалом с друзьями, чтобы и они узнали про эти необычные плоды!

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