Фрукты, которые вы точно не пробовали! А стоило бы

Источник материала: ОНТ

Вы уверены, что успели попробовать все фрукты, существующие на планете?

Например, плоды дерева карамболы уже побывали на вашем столе? Это дерево растет в Юго-Восточной Азии. Его плоды, правда, это не совсем фрукты, скорее что-то среднее между ягодой и овощем, ведь они совершенно не съедобные в сыром виде. Их используют при готовке. А на вкус это что-то среднее между крыжовником, сельдереем и яблоком.





Дерево под названием "жаботикаба" растёт в Бразилии. Основную часть плода занимает косточка, желеобразной мякоти мало, но она сладкая и вкусная. Эти плоды используются для приготовления желе, варенья, соков и даже вина.





"Змеиным" фруктом называют плоды пальмы салака. Как и у жаботикабы, в плодах больше пространства занимает косточка, чем мякоть, да и чистить их сложно. Ещё один недостаток - не все сорта вкусные. Приятный кисло-сладкий вкус у фруктов, которые растут на Бали.





Отдаленно вкус малины напоминают плоды акебии, японской лианы.





В Филиппинах и Малайзии растет фруктовое дерево маранг (тарап). Вкус плодов карамельно-ванильный.





Красивый и необычный фрукт пандан (хала) растёт в Юго-Восточной Азии. Из мякоти делают приправы, хлеб и используют при готовке. Листья, корни и кора дерева используются в медицинских целях.





Мякоть плодов дерева мангостана (мангустина) на вкус кисло-сладкая, поэтому прекрасно утоляет жажду. Фрукт используется для приготовления напитков, также ещё консервируют.





Рамбутан очень любят тайцы и верят, что он предотвращает раковые заболевания. Мякоть - сочная и сладкая. Косточку тоже употребляют в пищу, жарят с рисом и овощами.





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