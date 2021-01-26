Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?

Запланированное на 11–12 февраля Всебелорусское народное собрание (ВНС) не поможет разрешить политический кризис — как из-за проблем с представительством, так и из-за заявленных целей. Если на ВНС будет представлен проект Конституции, то это станет знаком согласия Лукашенко на транзит власти.



Фото president.gov.by

Посещая 8 декабря Столбцы, Александр Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом и наделить дополнительными полномочиями:

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать <...> Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут».

Ныне ВНС не упоминается в Конституции Беларуси. Но в случае реализации инициативы Лукашенко для собрания нужно было бы искать формальную роль еще одного представительного и законодательного органа — третьей палаты Национального собрания или некоего самостоятельного института, поскольку автор идеи говорит, что это не будет повторение депутатского корпуса.

Трудовые коллективы сочтены неблагонадежными

Опыт созыва предыдущих собраний показывает, однако, что как раз депутаты будут массово участвовать в работе ВНС. На уровне риторики всегда упоминалось избрание его участников трудовыми коллективами, в 2000 году был принят закон «О республиканских и местных собраниях», который закреплял такую процедуру.

Однако указ № 492 «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания» не ссылается на этот закон и не предусматривает роль трудовых коллективов: участники ВНС от областей и Минска «избираются с учетом норм представительства районными, городскими (городов областного подчинения), Минским городским Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями».

Отдельно в указе оговорено, что участвовать в работе предстоящего ВНС будут депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Это значит, что для формирования ВНС к членам обеих палат Национального собрания добавляются граждане, избранные местными Советами депутатов, а также представители «Белой Руси», Федерации профсоюзов Беларуси, БРСМ — собственно, из таких же кадров президентская вертикаль формирует избирательные комиссии.

Правда, до сих пор одним из источников выдвижения и в избиркомы, и на ВНС выступали трудовые коллективы, но в указе № 492 о них речи нет.

Лукашенко сделал процедуру выдвижения участников ВНС более простой. Раньше она напоминала что-то вроде американской коллегии выборщиков.

Участников предыдущего ВНС в 2016 году избирали на районных собраниях уполномоченных, а самих уполномоченных (по крайней мере формально) избирали трудовые коллективы, граждане по месту жительства, общественные объединения. Теперь этот промежуточный этап исключен.

Собственно, и раньше оппозиционеры не могли получить мандат участника ВНС, документы об их выдвижении просто не принимали к рассмотрению (опыт кандидата в президенты Александра Козулина в 2006 году, потом — представителей объединения «Говори правду»).

В 2020 году оказалось, однако, что и рабочие преуспевающего Минского завода колесных тягачей могут освистать Лукашенко, что трудовые коллективы могут выдвигать требования к высшей власти, вот их и исключили из игры на всякий случай.

Все источники формирования состава ВНС стерилизованы от оппозиции, и не удивительно, что в интервью избранных участников собрания звучат исключительно здравицы в адрес Лукашенко и осуждение его политических оппонентов.

Без социологических исследований нет оснований говорить, представляют ли эти самые оппоненты большинство белорусского общества, но, судя по массовым акциям протеста против выборов, эта часть общества точно является значительной. Однако она не представлена на ВНС, и, соответственно, даже по формальным критериям нельзя будет сказать, что ВНС является площадкой для диалога.

2700 участников собрания будут просто еще одним организованным властями митингом в поддержку Лукашенко и не будут представлять никого, кроме него.

А как быть с обещаниями Путину?

Именно поэтому ВНС будет площадкой для монолога Лукашенко и демонстрации его «всенародной» поддержки. Все это может иметь значение для пропаганды, но по сути не решает проблемы глубокого политического кризиса.

Теоретически ВНС может играть роль «съезда победителей» (Лукашенко и так любит вместо «собрание» говорить «съезд»), если к его началу уличные протесты затухнут, а находящиеся за границей политические оппоненты будут явно дискредитированы. В этом случае Лукашенко может с трибуны ВНС повторить свой любимый тезис «лимит революций и разрушений Беларусь исчерпала в прошлом веке» и заявить, что реформы в принципе не нужны, в отличие от наведения порядка и дисциплины.

Растоптанный протест тоже может быть засчитан Россией в качестве ответа на задачу разрешения политического кризиса в Беларуси — с консолидацией правящих элит на новом уровне и планами выхода из международной изоляции за счет торга политзаключенными с сердобольным Западом, а также разговоров об отмене смертной казни.

В 1934 году Иосиф Сталин проводил «съезд победителей» после разгрома последней внутрипартийной оппозиции — «правого уклона». Лукашенко пока не может похвастаться окончательным разгромом оппозиции и, несмотря на явное усиление репрессий, вряд ли успеет это сделать за оставшиеся до ВНС дни.

Кроме того, как предполагают многие обозреватели, перед Лукашенко стоит вопрос о необходимости выполнять данные в Сочи Владимиру Путину обещания трансформировать белорусскую политическую систему в сторону усиления парламента и создания в нем пророссийской фракции для гарантии сделки.

И Путин, и тем более Лукашенко не заинтересованы в демократизации Беларуси, их бы устроил докризисный статус-кво. Однако поскольку белорусский правитель оказался ослаблен, то Кремль не прочь усилить свое влияние, что технически возможно сделать через перераспределение полномочий между ветвями власти.

Опыт Лукашенко по концентрации власти сверх отведенных первоначальной Конституцией 1994 года президентских полномочий должен был бы охладить мечтания российских стратегов. Однако если перестройка политической системы Беларуси — это для них всего лишь задача-максимум при задаче-минимум не допустить здесь «цветной революции», то это может объяснять «наивность» Кремля.

Лукашенко не торопится становиться «хромой уткой»

Тем не менее, у Лукашенко есть и внутренние причины для перебалансировки ветвей власти.

Еще накануне выборов в послании Национальному собранию и народу 4 августа 2020 года Лукашенко говорил, что уже этот состав парламента может разработать проект будущей Конституции.

1 марта 2019 года в ходе «Большого разговора с президентом» Лукашенко сказал о поручении Конституционному суду разработать проект новой Конституции, в которой предполагается перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможен переход на выборы по партийным спискам.

Менее конкретно, но также о политической реформе он периодически рассуждал и ранее, а 27 ноября 2020 года прямо объяснил: «Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

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Таким образом, смена Конституции нужна Лукашенко только в случае если ему приходится уходить с должности — слишком уж много полномочий он собрал в одних руках. Если это так, то вынесение на повестку дня ВНС поправок в Конституцию превращает Лукашенко в «хромую утку».

В отличие от американской «хромой утки» — президента, который не имеет права баллотироваться на новый срок, в белорусском случае эта метафора не настолько буквальная. Речь идет всего лишь о том, что Лукашенко, возможно, не будет баллотироваться на новый срок.

Да, он не исключал досрочных президентских выборов по новой Конституции на встречах с рабочими в августе прошлого года, но он же говорил о развале страны в случае досрочных выборов.

И в указе о созыве ВНС, и в нарративах государственной пропагандистской машины сейчас нет буквального обязательства вынести на суд участников собрания 11–12 февраля проект новой Конституции.

Можно предположить, что даже на фоне сохранения политического кризиса в Беларуси Кремль не сможет проводить последовательную политику в отношении сочинских обещаний Лукашенко. В этом случае на ВНС будет всего лишь поддержан «курс Лукашенко», а не проект управляемого транзита власти от президента к парламенту.

Тогда белорусские власти будут продолжать жить надеждой, что кризис сам собой разрешится до ближайшей плановой кампании по выборам в местные Советы в 2022 году.

Тем не менее, сохраняется высокая неопределенность ситуации, включающая большой разброс сценариев — от объявления со ссылкой на волю ВНС амнистии политзаключенных и обещания реформ политической сферы до введения аналога польского военного положения 1981–1983 годов и интернирования в лагеря оппонентов правящего режима.

Где-то между этими полюсами — вынесение на обсуждение проекта новой Конституции.