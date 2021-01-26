Как выглядят «трешки» до 60 тысяч долларов в Минске, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Цены на квартиры в Минске хоть медленно, но продолжают снижаться. А это значит, что можно выбирать «трешки» с каким-никаким ремонтом до 60 тысяч долларов. По сути — по цене «двушки». Вот пять вариантов в разных районах.

В Курасовщине

За 56 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1971 года на улице Ландера, 46. Площадь — 49,7 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.













В квартире установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты. Есть шкаф-купе. Балкон застеклен раздвижными алюминиевыми рамами.













Квартира находится в районе с нормальной инфраструктурой, но далеко от центра и в доме возле кольцевой.

Возле парка Дружбы народов

За 57 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1963 года на улице Карастояновой, 3. Площадь — 45,5 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра.













В квартире установлены стеклопакеты и металлическая входная дверь. На полу — ламинат и плитка. Балкон застеклен. В доме сделан капремонт.













Квартира находится в хорошем районе недалеко от центра и рядом с парком. Только метро не в пешей доступности.

В Курасовщине

За 57,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1972 года на улице Ландера, 42. Площадь — 52 квадратных метра. Площадь кухни — 7,7 метра.









В доме в 2014 году проведен капремонт, фасад утеплен. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь, полы выровнены.













Квартира находится в районе с нормальной инфраструктурой, но далеко от центра. Но зато в доме не прямо у кольцевой.

Возле «Ковальской Слободы»

За 58,5 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже кирпичной пятиэтажки 1963 года на улице Авакяна, 30, корпус 1. Площадь — 50,5 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра.













В квартире установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты, есть встроенные шкафы. В комнатах — натяжные потолки. Заменены трубы водопровода и канализации.













Квартира находится в хорошем районе рядом с новой станцией метро «Ковальская Слобода» и в кирпичном доме, но на пятом этаже.

На «Тракторном заводе»

За 59,9 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Буденного, 7, корпус 2. Площадь — 50,2 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.













В квартире установлены стеклопакеты, есть встроенные шкафы. На полу — ламинат и плитка. Входная дверь — металлическая.













Квартира находится в пешей доступности от метро и недалеко от центра.