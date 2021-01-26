Водители Гродно, внимание. Ближайшие дни ГАИ будет усиленно отрабатывать перекрестки

Источник материала: Tut.by

С 26 по 28 января гродненская ГАИ будет пристально следить за тем, как водители проезжают перекрестки.





Одной из основных причин ДТП в прошлом году стало нарушение правил проезда перекрестков: произошло 62 таких аварии, в которых 7 человек погибли и 74 получили ранения, поясняют в ГАИ Гродно.

В эти три дня гаишники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль над выполнением участниками движения требований ПДД. Экипажи ГАИ будут отрабатывать наиболее оживленные и аварийно-опасные перекрестки Гродно.

Водители, внимание!

Необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу водителям, приближающимся справа.

Если перекресток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход улицы. Однако в реальности зачастую происходит иначе.

Если по каким-либо причинам вы не можете определить последовательность проезда перекрестка, действуйте так, как если бы вы находились на второстепенной дороге.

Главное и самое важное правило — обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право.