ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водители Гродно, внимание. Ближайшие дни ГАИ будет усиленно отрабатывать перекрестки

26.01.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 26 по 28 января гродненская ГАИ будет пристально следить за тем, как водители проезжают перекрестки.


Одной из основных причин ДТП в прошлом году стало нарушение правил проезда перекрестков: произошло 62 таких аварии, в которых 7 человек погибли и 74 получили ранения, поясняют в ГАИ Гродно.

В эти три дня гаишники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль над выполнением участниками движения требований ПДД. Экипажи ГАИ будут отрабатывать наиболее оживленные и аварийно-опасные перекрестки Гродно.

Водители, внимание!

  • Необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
  • На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу водителям, приближающимся справа.
  • Если перекресток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход улицы. Однако в реальности зачастую происходит иначе.
  • Если по каким-либо причинам вы не можете определить последовательность проезда перекрестка, действуйте так, как если бы вы находились на второстепенной дороге.
  • Главное и самое важное правило — обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из основных причин ДТП в регионе в прошлом году стало нарушение правил проезда перекрестков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by