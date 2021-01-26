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Циклон несет в Беларуси похолодание и сильные осадки

26.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.

Циклон несет в Беларуси похолодание и сильные осадки
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь — в большинстве районов сильные осадки), метель. Местами налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);.
  • Витебск +2..+4°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры  до 0°C, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гродно -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры  до 0°C, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Минск +1..+3°C (во второй половине дня метель и понижение температуры до -1°C, ветер порывами до 15-18 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.
 
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