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Циклон несет в Беларуси похолодание и сильные осадки
Источник материала: Навiны
Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь — в большинстве районов сильные осадки), метель. Местами налипание мокрого снега.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.
Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.
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