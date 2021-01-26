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Защита Витольда Ашурка обжаловала приговор

26.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат гродненского областного координатора Движения «За Свободу» Витольда Ашурка обжаловала приговор, сообщил БелаПАН брат активиста Андрей Ашурок.

Защита Витольда Ашурка обжаловала приговор

Жалоба подана в Гродненский областной суд.

По словам Андрея Ашурка, брат переведен в Гродно, в тюрьму №1. «Физическое состояние Витольда нормальное, настроение бодрое», — отметил он, но высказал опасение, что брата может беспокоить артериальный протез в ноге.

Андрей Ашурок сомневается, что приговор будет пересмотрен: «Разве что вместо пяти лет дадут семь. Это же политическое дело. Если бы это был грабеж, нашли бы смягчающие обстоятельства. А у Витольда в руках был мегафон».

18 января суд Лидского района (Гродненская область) приговорил Витольда Ашурка к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса) и нападении на милиционера (ст. 364 УК). Его соратники заявили о политической подоплеке дела.

Поддержать Витольда Ашурка в суд пришло около 70 человек, они встретили приговор суда возгласами «Позор!» и «Жыве Беларусь!». По факту поведения в зале суда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым по нему проходит, в частности, журналист Юрий Дешук.

 
Теги: Гродно
 
 
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Адвокат гродненского областного координатора Движения «За Свободу» Витольда Ашурка обжаловала приговор, сообщил БелаПАН брат активиста Андрей Ашурок.
 
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