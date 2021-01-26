Полный обзор Samsung Galaxy S21 Ultra за 3849 рублей

Источник материала: Tut.by

Пятого февраля в Беларуси стартуют официальные продажи новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S21. Я уже получил на тестирование топовый Galaxy S21 Ultra — цена гаджета стартует с 3849 рублей — и несколько дней использовал его в качестве основного аппарата. Ниже — выводы о том, какие у него плюсы и минусы, а также альтернативы.





Во-первых, это красиво

Понимаю, что это достаточно субъективно, но скажу: Galaxy S21 Ultra — очень красивое устройство, особенно в полностью черном цвете. Смотрится строго и дорого, сатинированное (то есть не глянцевое, а матовое) стекло, как в Note20 Ultra, визуально делает смартфон более «стройным». Решение с расположением фотомодулей основной камеры также выигрышное — блок как будто сливается с боковой гранью и залезает на заднюю панель. Опять же — выглядит стильно и заодно выделяет устройство среди конкурентов.





В общем, дизайнеры справились со своей главной задачей. Когда смотришь на Galaxy S21 Ultra, сразу понимаешь — это новый флагман Samsung! Пример: в случае с флагманами Apple подобной фирменной чертой выступает «челка» для датчиков Face ID.

За что еще можно похвалить Galaxy S21 Ultra? Во-первых, за отличные стереодинамики AKG. Серьезно, смартфон звучит прекрасно — слышны даже низкие частоты, громкости предостаточно. В беспроводных наушниках, впрочем, все также хорошо — поддерживается и кодек LDAC, который используется в легендарных «тысячных» моделях Sony с шумоподавлением.





Во-вторых, за набор обязательных для флагмана «фишек» вроде технологии защиты от воды и пыли (стандарт IP68), NFC-модуля (то есть поддержки Samsung Pay), возможности одновременной установки двух nanoSIM-карт или одной физической SIM и eSIM. А еще в девайсе используются самые современные модули для беспроводной связи — например, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Разумеется, есть и поддержка 5G-сетей. Причем такая поддержка реализована на уровне процессора, а не отдельным модемом. Для обычного юзера, в общем-то, разницы нет, но вариант от Samsung — один из самых технологичных.





За что можно поругать Galaxy S21 Ultra? По какой-то причине во всей линейке S21 отказались от возможности установки карт памяти microSD вместо одной из SIM-карт. Причина неизвестна. Лично я картами памяти давно не пользуюсь — все-таки удобнее синхронизировать файлы в «облаке» — но для некоторых пользователей это может стать ограничением.





Galaxy S21 Ultra весит 227 граммов — скажем прямо, гаджет весьма увесистый. Тот же Galaxy Note20 Ultra с еще более габаритным корпусом весит 208 граммов. Кроме того, модуль основной камеры на S21 Ultra прилично выпирает из корпуса. Когда смартфон лежит на столе, при нажатии на любой из углов получаются «качели». В общем, чехол обязателен — с ним пользоваться устройством просто удобнее.

Есть и еще одно странное, но не критичное ограничение. Несмотря на поддержку Samsung Pay, в Galaxy S21 Ultra отсутствует технология MST. Она предназначена для оплаты смартфоном в терминалах, которые не поддерживают бесконтактные карты. За последние несколько лет в Минске таких терминалов я практически не встречал, но факт остается фактом. Может быть, в регионах проблема будет ощущаться острее.





Из необычного — поддержка пера S Pen. Нет, в корпусе девайса места для стилуса нет — предлагается, например, докупить такой чехол. Но, честно говоря, более грациозным и без того не самый маленький S21 Ultra с подобным кейсом не становится. Спорное решение. Опыт работы с S Pen полностью повторяет таковой в девайсах линейки Galaxy Note.





Изумительный сканер отпечатков пальцев

Этот плюс хочется вынести в отдельный пункт. В Galaxy S21 Ultra, на мой взгляд, установлен лучший экранный сканер отпечатков пальцев из всех, что я пробовал.

Серьезно, датчик работает едва ли не быстрее, чем «классические» дактилоскопические сенсоры в тех же клавишах питания в других аппаратах. Причем как на холодной улице, когда пальцы сухие, так и в помещениях в нормальных условиях. Срабатывание происходит буквально за доли секунды, ложных срабатываний за почти неделю тестирования гаджета ни разу не было.





Сама область распознавания также подросла (по словам Samsung, на 77%). Честно говоря, проверить это сложно, но, опять же: ни разу за все время тестирования сканер отпечатков в S21 Ultra меня не подвел.

Конечно, в смартфоне есть и функция распознавания по лицу. Но, откровенно говоря, особого смысла в ней при условии, что в общественных местах постоянно ходишь в маске, я не вижу. Плюс тот же Samsung Pay завязан именно на дактилоскопический сенсор. Не удивлюсь, если и в Apple в этом году каким-то способом из-за пандемии вернутся к Touch ID.

Без зарядки и наушников в комплекте

Этот минус необходимо вынести в отдельный пункт. Во всей серии Galaxy S21 из комплекта поставки убрали зарядные блоки и проводные наушники. Остался только кабель с USB-C на USB-C и скрепка для лотка от SIM-карт.

Очевидно, что на такой шаг в Samsung пошли после аналогичного решения Apple. И так же, как и компания из Купертино, корейцы объясняют это заботой об окружающей среде. Сомнений в том, что заботиться о мире вокруг нас необходимо, нет. Но и факт того, что, покупая смартфон практически за полторы тысячи долларов, остаешься без возможности сразу же быстро его подзарядить, не радует.



Весь комплект поставки Galaxy S1 Ultra

В пользу Samsung может сыграть лишь то, что, в отличие от Apple с их фирменным разъемом Lightning, последние года три-четыре смартфоны производителя оснащаются универсальным USB-C. Такой же порт применяется практически во всех современных Android-устройствах, причем даже среднего уровня. То есть в теории необходимый блок питания у вас уже действительно может быть.

Остается вопросом, откажутся ли в Samsung от комплектных адаптеров питания только в нынешних и будущих флагманах или и в более бюджетных девайсах вроде смартфонов линейки Galaxy A.

Эталонный экран

Тут ситуация примерно такая же, как и со сканером отпечатков пальцев. Дисплей в Galaxy S21 Ultra хочется только хвалить, найти в нем существенных минусов у меня не получилось. Немного технических характеристик: в смартфоне используется матрица Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма с максимальным разрешением 3200 на 1440 точек (515 ppi), поддержкой стандарта HDR10+, пиковой яркостью в 1500 нит, а также динамической частотой обновления в пределах от 10 Гц до 120 Гц.





А теперь по-человечески. Мой основной смартфон — Galaxy Note20 Ultra. Экран в нем, во всяком случае «на бумаге», по характеристикам практически не отличается от используемого в S21 Ultra. Но по факту разница между ними все же есть — в новинке цветовой охват шире.

И это при том, что назвать панель двадцатого «нота» устаревшей никак нельзя. В обзоре смартфона я называл его дисплей эталонным и все еще так считаю. Но в Galaxy S21 Ultra ситуация чуточку лучше. В общем, изображение отлично различимо при любых условиях — что на минимальной яркости в абсолютно темной комнате перед сном, что на улице с солнцем в зените, когда отражающиеся от снега лучи бьют в глаза.





Разница с Galaxy S20 Ultra чуть больше, но касается скорее не цветопередачи, а частоты обновления. Так, в S21 Ultra панель может обновляться с отметки в 10 Гц до 120 Гц, в S20 Ultra — от 60 до 120 Гц.

Что это значит: новый S21 Ultra куда бережнее относится к заряду аккумулятора. Именно с этим моментом были связаны основные претензии простых пользователей и обзорщиков (в том числе и меня) к флагманам Samsung прошлого года с процессором Exynos 990.

И еще один совет: S21 Ultra, в отличие от прошлогодних флагманов производителя, может совмещать работу в разрешении WQHD+ (то есть максимальном) с адаптивными 120 Гц. Но поверьте — это фишка ради фишки. Никакой значимой разницы в реальной жизни между разрешением Full HD+ и WQHD+ нет, а заряд в повышенном разрешении расходуется быстрее. В общем, остановитесь на стандартных настройках — Full HD+ и адаптивной частоте обновления.





И пару слов про наличие ШИМа (широтно-импульсной модуляции). Проще говоря, нежелательного мерцания. Экран S21 Ultra действительно может так мерцать и теоретически вызывать неприятные ощущения в глазах. Это стало заметно, например, при фотографировании самого дисплея на профессиональную камеру (как на кадре выше). Пришлось даже изменять настройки на фотоаппарата. Но тут важно заметить: воздействию ШИМ подвержена достаточно малая часть пользователей — большинство о таком явлении и вовсе не слышало. Если вы в течение последних нескольких лет пользовались любым устройством с OLED-матрицей (iPhone, Galaxy или, например, топовым Huawei) и проблем не было, значит, и не будет с Galaxy S21 Ultra.

Что с производительностью и временем работы на одном заряде?

В случае с S21 Ultra разделять два пункта было бы неправильно. Ведь, как говорилось выше, основные претензии к предыдущим флагманам компании — S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra — были как раз ко времени автономной работы. А она зависит не только от емкости батареи, но и энергоэффективности процессора.

Напомню, что оба прошлогодних девайса базируются на фирменном процессоре Exynos 990 (7-нм техпроцесс). В Сети против этого SoC в определенный момент развернулась настоящая война. По мнению некоторых пользователей, S20 Ultra и Note20 Ultra для США и нескольких других рынков с процессором Snapdragon 865 от Qualcomm превосходят модификации с Exynos 990 практически по всем параметрам.

В Samsung на эти выпады отвечали лишь тем, что версии смартфонов для разных рынков «обеспечивают одинаковый пользовательский опыт» и являются эквивалентными. И действительно — к производительности аппаратов на Exynos 990 у меня как не было, так и нет вопросов даже сейчас.

Но то, что варианты на SoC от Qualcomm более энергоэффективные — факт. В Note20 Ultra на Exynos 990 ситуация улучшилась благодаря адаптивному экрану, но не сильно. Так что основное внимание при тестировании Galaxy S21 Ultra на новом фирменном процессоре Exynos 2100 (5-нм техпроцесс) с батареей на 5000 мАч я постарался уделить именно проверке автономности. И кажется, у Samsung получилось все исправить.

Время автономной работы лучше, чем ожидалось

Забрав S21 Ultra на тест в полвторого дня с 95% заряда, к восьми вечера осталось 26% батареи. На первый взгляд, результат — так себе. Время активного экрана составило 2 часа и 31 минута.





Но важно понимать: за это время смартфон восстановил все данные из резервной копии в «облаке» через Wi-Fi, несколько раз прошел синтетические стресс-тесты (AnTuTu, CPU Throttling Test), на девайс я постоянно фотографировал — о результатах рассказывали в отдельном материале — слушал музыку через стриминговый сервис, сидел в Telegram, смотрел видеоролики в YouTube и TikTok, а также немного поиграл в COD. В общем, сценарий — для суперактивного пользователя. Обычно девайсами мы пользуемся в более щадящем режиме.

Следующие несколько дней я пользовался S21 Ultra как основным смартфоном с установленной SIM-картой. В режиме ожидания телефон практически не расходует энергию — за ночь ушло 3% заряда.

В обычном режиме, без постоянной нагрузки в виде синтетических бенчмарков, но с играми и адаптивным экраном на 120 Гц, чуть больше, чем сутки с момента последней зарядки до 100%, получилось добиться показателя в 3 часа и 27 минут активного экрана. И при этом у смартфона осталось еще 39% заряда батареи! В общем, можно смело рассчитывать на 6−7 часов активного экрана в смешанном режиме использования.





При других сценариях — скажем, при просмотре видео, результаты будут еще лучше. Для сравнения: Galaxy S20 Ultra с Exynos 990 и такой же батареей на 5000 мАч в лучшем случае мог рассчитывать на 5 часов активного экрана. Важно также учитывать, что наш S21 Ultra работает на еще не самой последней версии прошивки. Вполне вероятно, что к моменту начала продаж в Samsung успеют выпустить апдейт, в котором еще немного поработают над автономностью.

Но без недостатков все же не обошлось: S21 Ultra почему-то поддерживает максимум 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки. Конкуренты от китайских производителей щеголяют уже 50−60-ваттными зарядками. В целом, на восполнение энергии S21 Ultra с 0 до 100% уходит больше часа.

Производительность — ОК

О мощности смартфона долго размышлять не хочется. Кажется, версии девайса на процессоре Qualcomm все же производительнее, но скажу прямо — и у нашего S21 Ultra на Exynos 2100, действующем в паре с 12 ГБ оперативной памяти, проблем с производительностью или ее запасом на будущее не ощущается.

Интерфейс отзывается на прикосновения моментально, подергиваний в анимациях нет, все игры запускаются на максимально возможных настройках графики (пробовал на COD и Shadowgun Legends), играть приятно, fps со счетчиком я не замерял — но и предпосылок к настолько тщательной проверке тут нет. Корпус аппарата нагревается, но не критически.

В общем, все неплохо. Ниже — результаты тестов в AnTuTu и бенчмарке на троттлинг (то есть падение производительности под длительной нагрузкой):









Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Обновлять смартфон обещают как минимум в течение следующих трех лет.

Что с качеством фото





В S21 Ultra используется технически весьма продвинутая система камер с двумя телефотомодулями — подобная конфигурация пока повторяется нечасто. Из девайсов, которые мы тестировали сами, этим может похвастаться только Huawei P40 Pro+ ( обзор ).

Так, в S21 Ultra установлены фотомодули на 108 Мп (широкоугольный, f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2), 10 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум, f/2.4) и 10 Мп (перископ-телефото, 10-кратный оптический зум, f/4.9). Делу помогают алгоритмы искусственного интеллекта, автоматически улучшающие фото.

И еще — по умолчанию аппарат снимает в разрешении 12 Мп, «склеивая» по девять соседних пикселей в один увеличенного размера. По мнению Samsung, так результаты получатся лучше. Ниже — серия фотографий, сделанных на S21 Ultra на полностью автоматических настройках днем сначала на обычную камеру, а потом на «ширик»:

































А вот несколько фото с трехкратным и десятикратным оптическим приближением:

























О возможностях S21 Ultra в ночной съемке в сравнении с Note20 Ultra рассказывалось в отдельном материале — с небольшим перевесом, по мнению наших читателей, победу одержала новинка. Хотя многие проголосовали за вариант, что не видят разницы в качестве фото.

А еще в смартфоне не отказались от функции 100-кратного цифрового зуммирования. Особой пользы от такой возможности нет — разве что пару раз поиграть в шпиона. Но сделать интересное фото можно. Например, вот какой снимок луны с зумом в 100x удалось снять с рук без штатива вечером:





Резюме

Samsung Galaxy S21 Ultra будет продаваться в Беларуси от 3849 рублей за модель с 128 ГБ встроенной памяти. Дорого? Конечно, телефон явно позволят себе не все. Но, с другой стороны, главный и едва ли не единственный конкурент в лице iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) официально предлагается от 4199 рублей. Так что все относительно.





Главные плюсы Galaxy S21 Ultra: запоминающийся дизайн — выбирайте модель в черном цвете! — просто изумительный экранный сканер отпечатков пальцев, срабатывающий буквально за доли секунды, прекрасный большой AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц, весьма конкурентная основная камера в сравнении с iPhone 12 Pro Max и другими флагманами с пока редко встречающейся особенностью в виде сразу двух телефотомодулей.

Что еще хорошего есть в смартфоне: весь флагманский набор вроде стереодинамиков, eSIM, защиты от воды и пыли, бесконтактных платежей. Производительность также не вызывает нареканий — все работает как положено. Важно, что в версии с процессором Exynos 2100, которая официально будет у нас продаваться, поправили проблему с автономностью. Заряда хватает на целый день при активных 120 Гц, получается рассчитывать на 6−7 часов активного экрана. Возможно, с будущими обновлениями ПО ситуация станет еще лучше.

Какие минусы в аппарате: без чехла использовать девайс неудобно, а защитный кейс заметно увеличивает и без того габаритное устройство, проводная и беспроводная зарядки по сравнению с конкурирующими китайскими флагманами не такие уж и быстрые, отказ от слота для карты памяти microSD. Но самое спорное решение — это убрать из комплекта поставки проводные наушники и даже зарядный адаптер. На мой взгляд, подобные решения конкурентов все же повторять не стоит.

За предоставленный на тест смартфон благодарим минский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.