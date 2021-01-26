"Белавиа" меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу









"C 27 января изменяются правила въезда в Польшу. Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.





пишет interfax.by В "Белавиа" уточнили, что пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию,interfax.by





"Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом", - сообщили в авиакомпании.





Оплата возможна через банк или через платежный терминал.





Как сообщалось, с 23 января изменились правила въезда в Нидерланды.



