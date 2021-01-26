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Ещё одна компания Synesis переименована

26.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Synesis продолжает переименовывать компании, которые не попали под санкции. На днях ООО «Синезис Стигма» было переименовано в ООО «Стигма Софт».


Это подтверждает выписка ЕГР, запись о новом названии была внесена 20 января 2021 года.

Это как минимум четвёртая компания, в названии которой убрали слово «Синезис». Ранее были изменены названия «Синезис Лото» — на «Ридотто», «Синезис Атлас» — на «Атлас Акме», «Синезис Скай» — на «Скай Ноулимит».

Напомним, переименования связаны с санкциями Евросоюза в адрес ООО «Синезис». Они касаются компаний, не входящих в структуру ООО «Синезис», но имеющих в своём названии слово «Синезис». «Во избежание потенциальных проблем у незатрагиваемых пакетом санкций компаний и их партнёров, но которые могут возникнуть из-за ситуации вокруг Synesis LLC, принято решение о переименовании компаний», — предупреждала в декабрьском релизе пресс-служба Synesis. Сами обвинения Брюсселя компания отвергает, а санкции обжалует. 

Stigma — это платформа для контроля состояния и местоположения транзитных грузов. Основной владелец — компания «Белнефтегаз», которая ассоциируется с бизнесменами Олексиными.

ОДО «Белнефтегаз» было назначено национальным оператором мониторинга транзитных перевозок распоряжением президента № 220рп от 1 ноября 2018 года «О международных транзитных перевозках товаров» было назначено. Для нового направления работы была создана торговая марка — БНГарант. За 10 дней до этого, в октябре 2018 года, была зарегистрирована новая «дочка» компании Synesis — ООО «Синезис Стигма», специально для работы над системой мониторинга международных транзитных перевозок.

Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь на 74,95% компания принадлежит ОДО «Белнефтегаз», остальные 25,05% поделены между Александром Шатровым, Петром Шатровым и Александром Птицыным.
 
 
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Synesis продолжает переименовывать компании, которые не попали под санкции. На днях ООО «Синезис Стигма» было переименовано в ООО «Стигма Софт».
 
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