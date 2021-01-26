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Синоптики: сильные осадки ожидаются в Беларуси во вторник, 26 января

26.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 26 января, ожидается мокрый снег, дождь



В Минске возможны метель и усиление ветра до 15-20 м/с, в дневные часы, в южной части  местами до 21-23 м/с. Температура воздуха по стране в течение суток составит от -2 до +4 °C, сообщает belgidromet.by 
В целом по стране сохранится облачная погода. Ожидаются снег, дождь, переходящий в мокрый снег. В областных центрах обстановка ожидается следующая: в Бресте прогнозируется -1… +1 °C, в Гродно — 0… +2 °C, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилеве — +2… +4 °C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник, 26 января, ожидается мокрый снег, дождь
 
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