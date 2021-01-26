ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снова заговорили о строительстве тоннеля от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря

26.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Европе снова захотели строить мегатоннель на дне моря

Finestbay Area Development

В Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря. Об этом пишет Bloomberg.
О мегатоннеле стоимостью 17 миллиардов долларов активно заговорили в 2019 году, хотя идея существовала с начала 2000-х. Но спустя год обсуждений проект Эстонии и Финляндии забуксовал из-за обеспокоенности Таллина по поводу экологических и экономических аспектов строительства, а также в связи с соображениям безопасности, переводит Лента.ру .

Возведением должна была заниматься финская FinЕst Bay Area, однако Эстонию смутил источник финансирования стройки — Китай. Полностью покрыть стоимость проекта согласился китайский фонд Touchstone Capital Partners. После отставки прошлого эстонского правительства новый кабмин, который собираются сформировать в этой стране, захотел возобновить переговоры с финской стороной по поводу работы над тоннелем.

Согласно проекту, протяженность тоннеля составляет около 100 километров, а длина объекта непосредственно под водой — от 50 до 56 километров. Проект включает в себя возведение как минимум одного искусственного острова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Циклон несет в Беларуси похолодание и сильные осадки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by