ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сенат поданы документы на импичмент Дональда Трампа

26.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В верхнюю палату конгресса США переданы документы по обвинению 45-го президента Дональда Трампа (статья — подстрекательство своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января).

В Сенат поданы документы на импичмент Дональда Трампа
Фото pixabay.com

Как пишет «ГА», обвинение будут представлять девять конгрессменов-демократов. Ожидается, что 9 февраля Сенат начнет судебный процесс.

100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо снова занимать пост президента.

Десять республиканцев Палаты представителей поддержали демократов, проголосовав за импичмент Трампа 13 января. Демократам в Сенате потребуется поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США, что может быть проблемой, учитывая неизменную лояльность Трампу среди консервативной базы избирателей Республиканской партии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В верхнюю палату конгресса США переданы документы по обвинению 45-го президента Дональда Трампа (статья — подстрекательство своих сторонников к нападению на...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by