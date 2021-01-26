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Почти 800 белорусов получили разрешение Литвы на въезд по гуманитарным причинам

26.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 25 января Литва выдала белорусским гражданам 792 разрешения на въезд по гуманитарным причинам, сообщило Министерство внутренних дел страны (+2 по сравнению с данными недельной давности и +13 по сравнению с 4 января).

Почти 800 белорусов получили разрешение Литвы на въезд по гуманитарным причинам
Фото pixabay.com

367 человек, получивших разрешение, уже прибыли в Литву (+2 и +12). Убежища попросили 87 человек (+1 и +11).

МВД отмечает, что разрешение на въезд по гуманитарным соображениям выдается министром по представлению внешнеполитического ведомства гражданам Беларуси, пострадавшим от режима и репрессий.

«Приезд граждан Беларуси в Литву не прерывается, мы каждую неделю оформляем разрешения... Я рада, что мы можем предложить убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Подобные разрешения Литва начала выдавать 11 августа прошлого года, на третий день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Гражданам, преследуемым по политическим мотивам и желающим выехать в Литву, предлагается обращаться в ее посольство за шенгенской визой с подтверждающими документами. Кроме того, они могут подать ходатайство о предоставлении политического убежища прямо на границе.

Правила пребывания в Шенгенской зоне по гуманитарной визе такие же, как и по получаемым в обычном порядке (не более 90 дней в любой 180-дневный период).

18 января, комментируя статистику переезда, Агне Билотайте отметила: «Граждане Беларуси уже более пяти месяцев пользуются возможностью приехать в Литву с гуманитарными целями. Большинство предпочитает приехать на короткое время в надежде вернуться в свою страну после того, как политическая ситуация успокоится, но число людей, желающих поселиться в Литве на более длительный период, также растет».

 
 
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На 25 января Литва выдала белорусским гражданам 792 разрешения на въезд по гуманитарным причинам, сообщило Министерство внутренних дел страны (+2 по сравнению с...
 
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